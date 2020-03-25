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25 березня • оновлено в 20:39
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/ Політика

250 тис. замість 10 млн: у Зеленського пояснили скандал з тестами на коронавірус

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В Україну з Китаю насправді доставлять 250 тисяч високоточних лабораторних тестів замість 10 мільйонів, про які заявляв президент Володимир Зеленський.

Про це OBOZREVATEL повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, закликавши "припинити поширювати фейки і "зраду" в суспільстві щодо кількості тестів".

За його словами, з Китаю вже доставили 50 тисяч тестів виду ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Незабаром з Піднебесної прибуде ще 100 тисяч таких тестів, стільки ж передасть Південна Корея.

"Таким чином, ми будемо мати вже 250 тисяч ПЛР-тестів. І очікується ще кілька таких партій з-за кордону. Ми оголосили про те, що завеземо 10 млн ПЛР-тестів. Але ця кількість нам не потрібна одномоментно", – відповіли у Зеленського.

Китай передав Україні тести на коронавірус

Китай передав Україні тести на коронавірус

Офіс президента

В ОП відзначили, що також було запущено українське виробництво тестів-ПЛР і таким чином "на першому етапі ми отримаємо близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції".

Китай передав Україні тести на коронавірус

Китай передав Україні тести на коронавірус

Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено понад 100 випадків COVID-19. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Кирило Тимошенко
Місце
Україна
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Зе С о пливое Зе б рехло
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Мир Миру
Мир Миру
То починайте тестування ВСЬОГО населення. Іншого виходу немає
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