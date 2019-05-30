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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Зеленскому придется это сказать

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Новый президент Латвии Эгил Левитс – один из самых опытных международных юристов в этой балтийской стране – категорически опровергает расхожий стереотип о том, что Латвия должна быть мостом между Востоком и Западом

"Никакого моста. Мы - Запад. На мосту или под мостом пускай сидят другие. Мы - часть Запада" – подчеркивает глава государства, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Только согласие с этой простой мыслью обеспечивает судьбу любого цивилизованного государства. Украину тоже пытаются постоянно изобразить неким мостом между Россией и Европой и сокрушаются, как же это плохой Кремль не понимает всех преимуществ, которые перед ним откроются, если он даст нам возможность играть роль моста.

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Но это – никакая не логика моста. Это логика борделя, готовность поступиться принципами и будущим ради "спокойной и богатой жизни". Логика мещанина, а не гражданина. И именно в этой логике украинское общество жило со времен провозглашения независимости нашей страны, именно эта логика превратила Украину в одну из самых бедных стран Европы, страну-инвалида с патерналистским и инертным населением. В то время, как наши соседи, которые не хотели быть никакими мостами, присоединялись к НАТО и ЕС, улучшали уровень жизни, голосовали за профессионалов и государственников, а не за "красных директоров" и заведующих базами и олигархических ставленников.

Своими голосованиями, своими вечными попытками стать мостом украинцы постоянно пишут приговор своей стране с перерывами на восстания.

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Между тем, России не нужны никакие мосты. Россия и сама граничит с Евросоюзом, а сейчас, когда она строит новые трубопроводы, она тем самым готовится лишить Украину и ее транзитной функции – вот тебе и мост! России нужно от Украины только одно – чтобы Украина стала Востоком. Не мостом между Востоком и Западом, а просто Востоком. А еще лучше – просто Россией. Ведь мы же "один народ".

Украинцам придется сделать выбор. Не на словах, а на деле. Выбор в пользу отказа от моста, защиты собственной идентичности, отвращения к популизму, который стал новой политической религией безответственных украинских мещан, этих добровольных могильщиков своей страны.

Рано или поздно украинскому президенту тоже придется сказать то, что говорит президент Латвии: мы – не мост.

Важно будет, что он скажет после этого, будет ли он считать Украину цивилизованным Западом или авторитарным Востоком.

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Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Місце
Україна
Джерело
Джерело:espreso.tv
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