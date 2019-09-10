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10 вересня • оновлено в 22:27
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Роль Сенцова в Украине

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На первой после освобождения пресс-конференции Олег Сенцов заявил, что пока что ещё не знает, будет ли участвовать в политической жизни страны, однако ощущает ответственность перед страной и народом.

Тем не менее, вопрос об участии - и что самое важное, о успешном участии Сенцова в большой политике решается не самим бывшим узником, а теми обстоятельствами, которые сопровождали его освобождение.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

РБК-Украина

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Если бы Сенцов был освобождён до президентских выборов в Украине, сама жизнь могла бы вынести его в народные кумиры - так, как это произошло в своё время с Надеждой Савченко.

Сенцов мог бы не хотеть стать политиком, но он им стал бы - может быть, даже кандидатом на пост президента страны. Но такого развития событий никогда не допустили бы в Кремле.

Владимир Путин прекрасно понимал, что освобождение украинских заложников может позитивно сказаться на популярности Петра Порошенко и что самое главное - осложнить крах постмайданной власти и формирование режима, который Кремль собирается использовать для "успокоения" Украины. Сенцов мог выйти на свободу только при Зеленском и то при условии, что новому украинскому президенту было что предложить за его свободу российскому коллеге. Таким предложением и стало освобождение Владимира Цемаха. Сенцов смог возвратиться домой.

Однако он возвратился совсем в другую страну, чем та, в которую возвращалась Савченко. Страну, в которым полным ходом идет построение авторитарного режима постсоветского типа. Страну, граждане которой - как это уже не раз бывало в истории авторитаризма - демократическим путём отказались от демократии. И такой стране, разумеется, не нужны никакие герои.

Савченко, собственно, отвечала запросу на героизм, на сопротивление, на образ "человека из народа" у власти. Сейчас "человек из народа" и так уже у власти, а общество хочет прекращения войны и повышения уровня жизни. Такому обществу не нужен герой, ему нужен хозяин. И этот хозяин уже взял в руки плетку.

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В таком обществе такой человек, как Олег Сенцов, может быть либо "местным дедушкой Калинининым" и заседать в президиумах рядом с безликими соратниками и поклонниками Владимира Зеленского, либо диссидентом, который будет говорить безразличному обществу ненужную правду. Никакой другой роли в современной Украине для него не предназначено.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Telegram Виталия Портникова
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Иванович Василий
Иванович Василий
И еще одно: эта якобы никому не нужная правда - на самом деле историческая, и как историческая - всяко нужная.. Но это правда - 14-го года. Пока он сидел - страна жила и видела коррупцию. Он - не видел. Потому и рассуждает как тот, кто не знает, что творилось в стране. Герою еще адаптироваться надо, познав всё, что было без его присутствия.
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Мне больше Сущенко нравится.
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док бот
док бот
его роль как и многих "вояк"и хероев - пациент псих больницы!
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док бот
док бот
Jhybkjd Fktdnby, еще один клиент к психиатру.
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Савченко Александр
Савченко Александр
Jhybkjd Fktdnby, зачем подписываться, вислоухий ? И так все знают...
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