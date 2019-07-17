Заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив на зустрічі радників лідерів нормандської четвірки 12 липня досягнута попередня домовленість про обмін полоненими в форматі 15 на 15 або 10 на 10. "Наше завдання – обміняти, отримати наших людей назад і розблокувати цей процес обміну всіх на всіх ", – заявив він.

Прочитавши заголовок цієї новини на OBOZREVATEL, я подумав: може, вони домовилися про полонених моряків, але, прочитавши текст, я зрозумів, що мова про домовленості в рамках Мінських угод і обміну, власне, з ОРДЛО.

На рівні Суркова, радника Путіна по Україні, і Пристайка, заступника голови Офісу президента, такі питання можуть обговорюватися, і по них навіть надані повноваження домовлятися. Сталося це ще й тому, що тепер цю функцію не виконує славнозвісний Медведчук. Тому що раніше без нього ці питання не вирішувалися.

Зараз, мабуть, цю функцію переговорів передали Пристайку, якого прогнозують на місце міністра закордонних справ. І в цьому логіка є – ведення подібних переговорів дипломатичними відомствами двох країн або, як мінімум, представниками цих двох відомств.

Я, думаю, що вони дійсно домовилися. Швидше за все, це стара домовленість, нереалізована ще за колишньої влади. Москва свідомо, більше року, фактично блокувала процес обміну полоненими з ОРДЛО. Питання це рушив з місця, тому що Москва цього не хотіла. Просто вони не хотіли допомагати Порошенку в його успішних справах – якби він обмінював людей, його ставки на виборах б зростали. Це була політична гра Москви на зміну влади в Україні.

Володимир Путін Офіційний сайт президента Росії

Яка мотивація у Путіна зараз? Власне, загалом вона не змінилася. Якщо хтось думає, що Зеленський – його внучок, і він буде йому допомагати просто тому, що він не Порошенко, то це дуже велика помилка.

Гра не закінчиться, вона продовжиться, і до Зеленського ставлення не буде кращим, ніж було до Порошенка. Тому що Москва торпедує будь-яку владу в Україні. Їм вигідна слабка влада, незалежно від того, хто президент.

Вони хочуть керувати політичними процесами, в тому числі по переговорах у мінському, в "нормандському" форматі не тільки зовні, але і зсередини України. Щоб скрізь були умови, за яких Україна грузла б по руках і ногах у внутрішніх протиріччях.

Тому я не вважаю, що переговори будуть швидкими. Риторичне питання: а в чому причини для звільнення полонених? Москва готова обміняти 24 моряків на одного Вишинського? Я такого ні разу не бачив. Такої антиросійської "арифметики" Москва собі ще жодного разу не дозволяла. Я не вірю в такий альтруїзм з боку Москви, щоб поміняти одного на 24. З чого це? Що сталося такого, щоб Москва так розщедрилася?

Тому відповідь на запитання про те, чи піде Путін на якісь кроки, щоб розблокувати цей процес, така: і так, і ні. Він буде робити це тільки у власних інтересах. Чому? Тому що 24-26 серпня в Біарріці пройде саміт G7, на який Путін запрошений президентом Макроном. Нібито поза рамками G7 він буде зустрічатися з самим Макроном і рядом інших осіб. Можливо, з Трампом і Меркель.

Тому до серпня Путіну потрібно публічно щось продемонструвати, щоб показати, що процес по Україні рухається, ми домовляємося, ми не стоїмо на місці, ми зробили це, зробили те. Зрушення в плані обміну полоненими – це дуже вигідна позиція, тому що вона не несе жодних витрат взагалі. Грубо кажучи, він же не віддасть назад Крим – на вагах ж не це лежить.

Володимир Путін на спільному фото з учасниками саміту G20 в Осаці (Японія) Офіційний сайт президента Росії

Оскільки Путін домагається повернення в G7, щоб вона перетворилася на G8, для нього важливо заручитися якимось дуже ефектним жестом, який би дозволив йому з позиції сили розмовляти з західними політиками. Мовляв, "дивіться, щойно зникла влада Порошенка, партія війни, ми знайшли спільну мову".

Тому, якщо процес обміну полоненими і буде розблоковано, він буде не в інтересах українців, не в інтересах Зеленського, а виключно і тільки у зовнішньополітичних інтересах самої Москви.

Шукайте рішення всіх цих проблем саме тут, а не в тому, що Зеленський зателефонував Путіну і вони про все домовилися.

Путіна взагалі не цікавить формат двосторонніх домовленостей із Зеленським, тому що він від нього нічого не отримує. Його цікавить багатосторонній формат, а краще навіть – мінус Україна. Формат взаємин з G7, з Трампом, з Меркель, з Макроном. Зеленський йому не потрібен. Він про все може домовитися без нього.

Тому що все найцікавіше, що можуть запропонувати, Путіну може запропонувати саме Захід як такий собі колективний суб'єкт, а не Зеленський як окремо взятий глава української держави.

Я вважаю, поки що передчасно говорити про масштабне розблокування процесу обміну полоненими. Для цього необхідно спостерігати за зовнішньополітичними чинниками, які пов'язані не стільки з Україною, скільки із взаємовідносинами Заходу і Москви.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!