19-річний син Королевської виграв вибори в Краматорську
Краматорська міська територіальна виборча комісія затвердила постанову з результатами виборів депутатів міської ради.
Як повідомляє Kramatorsk Post, за списком партії "Опозиційна платформа – За життя" пройшов 19-річний син народної депутатки від ОПЗЖ Наталії Королевської Ростислав Солод.
ОПЗЖ посіла перше місце за результатами виборів у Краматорську міськраду, отримавши 14 мандатів.
Ростислав Солод – син нардепів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода.
Солод народився 2001 року, освіта загальна середня, тимчасово не працює.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у лютому 2020 року Королевську зі скандалом вигнали зі Львова. Це трапилося через її відмову відповідати на питання про те, чи є Росія країною-агресором.
А в липні 2019 року Королевську обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду.