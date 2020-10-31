19-річний син Королевської виграв вибори в Краматорську

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
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Син Королевської обраний депутатом від ОПЗЖ

Краматорська міська територіальна виборча комісія затвердила постанову з результатами виборів депутатів міської ради.

Як повідомляє Kramatorsk Post, за списком партії "Опозиційна платформа – За життя" пройшов 19-річний син народної депутатки від ОПЗЖ Наталії Королевської Ростислав Солод.

ОПЗЖ посіла перше місце за результатами виборів у Краматорську міськраду, отримавши 14 мандатів.

Ростислав Солод – син нардепів від ОПЗЖ Наталії Королевської та Юрія Солода.

Солод народився 2001 року, освіта загальна середня, тимчасово не працює.

kramatorskpost.com
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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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