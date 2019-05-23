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Андрій Сенченко
Андрій Сенченко
Український політик і громадський діяч, лідер правозахисного руху «Сила права», координатор Воєнного кабінету Юлії ТимошенкоВсі статті автора

Сценарій остаточного вирішення українського питання

26.7тЧитати матеріал російською

Чесно витримав добу в очікуванні реакції президента Зеленського на ідею "референдуму" з питання досягнення мирних домовленостей з РФ, озвучену новоспеченим керівником його адміністрації.

Очевидно, що висунення політичних ініціатив, тим більше на тему війни і миру, не входить до компетенції голови канцелярії. Саме тому Президент України повинен був стримати чиновника. Мовчання же стало якщо не згодою, то ознакою непротивлення сторін.

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Як відомо, "юридичне оформлення" збройного захоплення Криму відбулося у формі "референдуму", проведеного під дулами автоматів російського спецназу і жорстким інформаційним пресингом держави-агресора.

Той самий сценарій "легалізації" планів Кремля був із деякими змінами реалізований через "референдуми", проведені в Донецьку і Луганську під дулами російських найманців і рупорами пропагандистів.

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І знову "референдум"? Тепер вже для всієї країни і знову під дулами гармат і автоматів, що загрожують нам з окупованих територій Криму і Донбасу, з кожного метра тисячокілометрового російського прикордоння?!

Насправді, тестування реакції на можливе проведення такого референдуму варто розглядати в низці інших небезпечних для країни подій останнього часу.

Так, ще на етапі боротьби за дату інавгурації, з надр Зе-команди з'явилася ідея невідомого авторства, до реалізації якої залучили більшість ієрархів різних конфесій.

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Результатом став ролик з їхнім зверненням до мешканців Донбасу і Криму, в якому збройна агресія Росії та окупація наших територій побічно визнавалася внутрішнім конфліктом.

Далі були опубліковані результати соціологічного опитування, частина якого мала характер форматування свідомості і була багатою на питання типу: "Чи повинен Президент України, заради відновлення миру на сході країни, піти на прямий діалог з керівниками т.зв. "ЛДНР"?". За дивним збігом обставин офіційним замовником цього опитування значиться 112 канал.

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Всі ці дії активно підкріплюються масованим промиванням мізків виборців за допомогою "українських" телеканалів, які стали частиною російських інформаційних військ.

По суті, на наших з вами очах розгортається сценарій "остаточного вирішення українського питання", в разі реалізації якого наша країна втратить незалежність і суверенітет над своїми територіями.

І знову тут і там замиготіли "зелені чоловічки".

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Автор
Андрій СенченкоАндрій Сенченко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Ні, Вам не здалося. У мене такі ж відчуття, як і у інших свідомих українців. Це все виглядає, як добре спланована операція: спочатку масовано поливали брудом Порошенка, потім активно запрацювали проросійська каналы на чолі з Медведчуком Мураєвим і інш. Потім поїздка в Кремль регіоналів, На іншому фланзі Коломойский,
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Shirr Igor
Shirr Igor
ну вот уже 5 лет мы в состоянии ни войны ни мира, и как дальше? я не ратую ни за референдум, ни против. но вопрос нужно решать. воевать до победного конца? а сил и средств нам хватит, ну реально, без ура патриотизма? порошенко пытался проводить политику абсолютного неприятия россии, хотя мы как торговали так и торгуем на многие миллиарды долларов с ней, и как качали так и качаем ее нефть и газ на запад, помогая ей зарабатывать сотни миллиардов долларов, которые она потом конвертирует в оружие для днры и жизни наших военных. простите, но это чистое лукавство говорить о войне с россией. вы скажете что это гибридная война? да нет такого, ложь это, чтобы оправдать свои шкурные интересы. ты либо воюй, если можешь, либо ищи способ прекратить это. а без компромиссов этого сделать не выйдет. но должна быть красная линия - территориальная целостность Украины в границах 2014 года, за которую никто бы не мог переступить. может стоит внести это в конституцию и законы Украины, чтобы даже соблазна не появлялось, вот курс на ЕС и НАТО внесли же, так почему бы и этого не сделать.
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
То бишь высшая степень демократии - всенародный референдум по самым злободневным, о можно сказать судьбоносным вопросам государства нужно доверить депутатам ,народная поддержка которых колеблется в районе 4%. И хватит нам вешать лапшу про зеленых человечков, которых на весь Крым в момент сваливания с полуострова в "организованном порядке" силовиков Украины было не больше батальона в численном представлении на 22 тысячную группировку военных подразделений Украины.Просто народной поддержки населения Крыма у силовиков не было вообще это и чувствовали сами военные. Крым не принимал те процессы .что проходили в Киеве и считал их не конституционными. Научитесь хоть здесь не врать пан бывший крымчанин Андрей Сенченко. И непосредственно ваш лидер партии " Батькивщина " Ю.В Тимошенко на знаменитом совещании СНБО внесла сомнение в положительный результат сценария силового возврата Украины на полуостров, в связи с отсутствием хоть какой нибудь поддержки населения Крыма. Почему то в Европе вопросы поддержки Украины в ее стремлении вступить в ЕС ставятся на всенародные референдумы государств -членов Евросоюза, и это нормально. А тут видите ли войска за границей нашего государства окажут влияние на решение украинского народа. В таком случае вы пан дорогый или не доверяете своему народу или просто трус. И вообще пан Сенченко скоро к вам будет много вопросов у соответствующих органов державы за проведение саботажа и блокированию работы северо-крымского канала.От ответственности за причиненный ущерб гражданам Украины вы понесете наказание согласно законодательству Украины. Так шо не вешайте себе медаль патриота.
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