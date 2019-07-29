Партія "Слуга народу" організувала тижневий тренінг для своїх депутатів, обраних до парламенту 9-го скликання.

Сама по собі ідея заслуговує на похвалу, однак низка тем, з якими спеціально найняті професори Київської школи економіки збираються знайомити законодавців-початківців, очевидно не є першочерговою і не дозволяє підготувати їх до роботи в складі парламенту воюючої країни.

Завтра цим людям доведеться публічно висловлювати свої думки і давати політичні оцінки з найгостріших питань війни і миру. Їхні слова зусиллями українських ЗМІ донесуть до мільйонів громадян країни. Кожна непродумана фраза тисячі разів буде використана державою-агресором для розхитування українського суспільства і зомбування наших громадян, які мешкають на окупованих територіях.

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Тепличних умов і знижок для "нових обличь" не буде.

Публічна діяльність нових парламентаріїв розпочинається в умовах небувалої активізації сил російського реваншу в українській політиці – в новій Верховній Раді, ЗМІ та соціальних мережах.

Інформаційна агресія, а точніше інформаційна окупація, коли половина телеканалів країни фактично належить Кремлю, а інша – місцевим олігархам, для яких Україна лише місце заробляння надприбутків, не залишає права на помилки.

Новим парламентаріям доведеться брати участь в роботі постійних делегацій парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО та інших міжнародних організацій. На кожній сесії цих організацій необхідно жорстко відстоювати інтереси своєї країни в прямому політичному протистоянні з ретельно підготовленими російськими пропагандистами, європейськими агентами впливу Кремля і п'ятою колоною, що неминуче присутня в складі кожної української делегації.

Один з ефективних механізмів розхитування громадської думки в Україні та за кордоном щодо збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни – постійне маніпулювання термінами. В результаті, не лише багато європейців, а й українці наївно думають, що збройна агресія та війна – це різні речі, що факт російської окупації Донбасу необхідно як і раніше доводити, а питання повернення Криму треба залишити наступним поколінням.

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Саме тому починати підготовку нових депутатів необхідно з однозначного визначення термінів на тему оборони і безпеки країни.

Обов'язковою частиною курсу повинно бути вивчення Конституції, Закону "Про оборону" та інших законодавчих актів України, а також документів міжнародних організацій та інстанцій, що закріплюють чітке визначення дій агресора на нашій землі і поточний статус відносин з Російською Федерацією.

Впевнений, що важливою частиною підготовки повинно бути глибоке вивчення "мінських домовленостей", нав'язаних Путіним, і наслідків їх реалізації, а також Будапештських гарантій, які були надані нашій країні в обмін на відмову від ядерної зброї. Правда, до цього нове політичне керівництво країни має визначити своє власне ставлення до цих питань.

В умовах війни, розв'язаної путінською Росією проти нашої країни, недостатньо роз'яснити новим законодавцям термін "гібридна війна". Необхідно пояснити цілі агресора, стратегію і методи ведення такого роду війни. Новим українським політикам важливо зрозуміти, що ворог сьогодні робить ставку не стільки на використання традиційних видів зброї, скільки на інструменти активного впливу на громадську думку та використання протестного потенціалу населення. Об'єктом цілеспрямованого впливу держави-агресора і його спецслужб є також політична еліта України – як стара, так і нова, до якої, нехай поки й формально, можна віднести нових законодавців.

При всій повазі до Київської школи економіки та її викладачів, зорієнтувати "слуг народу" у перерахованих питаннях вони не в змозі. Тому вважаю, що для нових народних депутатів має проводитися спеціальний тренінг силами Національної академії оборони і Національної академії СБУ.

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