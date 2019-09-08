Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова запропонувала укласти між Україною і Росією угоду, яка дозволила б припиняти кримінальне переслідування росіян і українців на паритетних засадах.

На мій погляд, це повний ідіотизм в російському стилі.

Обмін заручників – це виняток із правил, який "уповноважений з прав людини в РФ" Москалькова за завданням Кремля намагається зробити постійною практикою.

Так, може, простіше скористатися можливістю головування в Радбезі ООН, що підвернулася РФ, і запропонувати всьому світові замінити все те, що називається міжнародним правом, на загальну домовленість про обмін заручників?

У нашому ж випадку, з урахуванням "обмінного фонду" в шість мільйонів громадян України, які мешкають на окупованих територіях Криму і Донбасу, така угода зробить вбивство наших солдатів і мирних громадян російськими військовими і найманцями практично безкарним.

Насправді, нам потрібна одна угода, за якою Росія повертає Україні всіх наших громадян, незаконно вивезених з Криму і Донбасу і позбавлених волі на території Російської Федерації, а ми готові повернути Путіну його окупаційні війська, що знаходяться на нашій території, і всіх "колонізаторів", що незаконно понаїхали освоювати український Крим.

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