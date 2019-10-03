У зв'язку з реакцією українського суспільства на формулу Штайнмайера і вільними трактуваннями на цю тему всіх учасників внутрішньо- і зовнішньополітичних процесів, президенту Зеленському досить зробити один крок, який дозволить нормалізувати ситуцію в країні.

Необхідно рішенням РНБО України затвердити поетапный план реінтеграції КРИМУ І ДОНБАСУ, заснований на тих гарантіях, які президент давав суспільству на брифінгу 1 жовтня і керівникам депутатських фракцій на зустрічі 2 жовтня.

Володимир Зеленський

Такий план повинен чітко зафіксувати зміст і черговість етапів реінтеграції тимчасово окупованих територій і, по суті, встановити "червоні лінії". Він стане директивою для МЗС, представників України в Мінську, в ПАРЄ та інших міжнародних форматах, а також основою для законодавчої підготовки процесу реінтеграції.

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