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3 жовтня • оновлено в 13:58
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Андрій Сенченко
Андрій Сенченко
Український політик і громадський діяч, лідер політичної партії "Сила права" Всі статті автора

Крок Зеленського, який дозволить нормалізувати ситуцію в країні

2.2т Читати матеріал російською

У зв'язку з реакцією українського суспільства на формулу Штайнмайера і вільними трактуваннями на цю тему всіх учасників внутрішньо- і зовнішньополітичних процесів, президенту Зеленському досить зробити один крок, який дозволить нормалізувати ситуцію в країні.

Необхідно рішенням РНБО України затвердити поетапный план реінтеграції КРИМУ І ДОНБАСУ, заснований на тих гарантіях, які президент давав суспільству на брифінгу 1 жовтня і керівникам депутатських фракцій на зустрічі 2 жовтня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Такий план повинен чітко зафіксувати зміст і черговість етапів реінтеграції тимчасово окупованих територій і, по суті, встановити "червоні лінії". Він стане директивою для МЗС, представників України в Мінську, в ПАРЄ та інших міжнародних форматах, а також основою для законодавчої підготовки процесу реінтеграції.

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Автор
Андрій Сенченко Андрій Сенченко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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