Сьогодні трагічна дата: 5 років тому в небі над Луганськом російськими найманцями збитий ІЛ-76 Збройних Сил України. Загинули сорок дев'ять захисників нашої країни – десантники і члени екіпажу.

Правозахисний рух "Сила права" разом з родинами загиблих наступає на агресора на юридичному фронті. Вже отримано 8 судових рішень, що встановлюють безпосередню вину Російської Федерації в цьому злочині. Кожним таким рішенням фіксуються докази російської агресії, військових злочинів і порушень прав людини.

Що за п'ять років зробила українська влада?

Домоглася виконання Будапештських гарантій безпеки і відновлення повноцінного миру? Ні, навіть не намагалася!

Пред'явила позови державі-агресору за всі біди, завдані українському народові та державі? Ні, навіть не приступала до цієї роботи!

Може, покарала тих, хто, ігноруючи дані розвідки, послав на вірну загибель борт 76777? Ні, генерал Назаров, який прикриває Порошенко, досі на волі!

Що будемо робити – чекати на диво від нової влади? Точно ні!

У нас немає права на очікування.

Є тільки право на перемогу.

Разом ми можемо зробити для своєї країни набагато більше, аніж будь-яка, хай навіть найкраща, влада.

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