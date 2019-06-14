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Андрій Сенченко
Андрій Сенченко
Український політик і громадський діяч, лідер політичної партії "Сила права"Всі статті автора

Катастрофа ІЛ-76: у нас немає права на очікування

1.7тЧитати матеріал російською

Сьогодні трагічна дата: 5 років тому в небі над Луганськом російськими найманцями збитий ІЛ-76 Збройних Сил України. Загинули сорок дев'ять захисників нашої країни – десантники і члени екіпажу.

Правозахисний рух "Сила права" разом з родинами загиблих наступає на агресора на юридичному фронті. Вже отримано 8 судових рішень, що встановлюють безпосередню вину Російської Федерації в цьому злочині. Кожним таким рішенням фіксуються докази російської агресії, військових злочинів і порушень прав людини.

Новини
Навіть не намагайтеся торгувати Кримом – ми не дозволимо!

Що за п'ять років зробила українська влада?

Домоглася виконання Будапештських гарантій безпеки і відновлення повноцінного миру? Ні, навіть не намагалася!

Пред'явила позови державі-агресору за всі біди, завдані українському народові та державі? Ні, навіть не приступала до цієї роботи!

Може, покарала тих, хто, ігноруючи дані розвідки, послав на вірну загибель борт 76777? Ні, генерал Назаров, який прикриває Порошенко, досі на волі!

Що будемо робити – чекати на диво від нової влади? Точно ні!

У нас немає права на очікування.

Є тільки право на перемогу.

Разом ми можемо зробити для своєї країни набагато більше, аніж будь-яка, хай навіть найкраща, влада.

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Андрій СенченкоАндрій Сенченко
Тема
Катастрофа Іл-76 у Луганську
Місце
Україна
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А все началось с обыкновенных скачек на майдане с кастрюлями на головах...
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Белый господин
Белый господин
...Уже получено 8 судебных решений, устанавливающих непосредственную вину Российской Федерации в этом преступлении. Каждым таким решением фиксируются доказательства российской агрессии, военных преступлений и нарушений прав человека... А подробнее? Номера дел, даты вынесения решений? Почитать хочу.
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2
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Белый господин
Белый господин
...В апреле 2019-го СУДЬЯ ОТКАЗАЛА вдове и семилетней дочери командира ИЛ-76 В УСТАНОВЛЕНИИ юридического ФАКТА ГИБЕЛИ их мужа и отца – ПОДПОЛКОВНИКА АЛЕКСАНДРА БЕЛОГО – В РЕЗУЛЬТАТЕ ВООРУЖЕННОЙ АГРЕССИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ... (С) Обоз за сегодня
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