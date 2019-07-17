Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Андрій Сенченко
Андрій Сенченко
Український політик і громадський діяч, лідер політичної партії "Сила права" Всі статті автора

Будапештські гарантії: на що може претендувати кожен українець

33.4т Читати матеріал російською

Українська зовнішня політика вчергове на роздоріжжі. Або країну остаточно затягнуть до "мінської колії", прокладеної Путіним для Порошенка, або у Володимира Зеленського вистачить духу привселюдно твердо поставити питання про виконання Будапештських гарантій. Робити це без нас і за нас ніхто не стане.

Кремль через агентів впливу в українській владі та суспільстві, соціальні мережі та придбані ЗМІ дуже професійно спрацював для того, щоб посіяти в Україні зневажливе ставлення до гарантій безпеки, отриманих нашою країною в обмін на третій в світі за потужністю ядерний арсенал.

Новини
Мінська колія веде не в той бік

Багато випадкових в українській політиці персонажів настільки увірували в цей московський наратив, що стали з різних трибун, в т.ч. в ООН, принижувати і висміювати Будапештські гарантії. Це призвело до того, що самі гаранти (Росія – не береться до уваги) засумнівалися, що вони що-небудь винні Україні, окрім співчуття і добрих порад. Так спрацював відомий принцип, який говорить, що в сучасному світі поважають і виконують лише ті гарантії, на яких твердо наполягає зацікавлена сторона.

Однак не все втрачено – проблема російської агресії та окупації наших територій нікуди не поділася, як і наше право вимагати реалізації отриманих гарантій.

Головне – нам самим необхідно зрозуміти і пояснити нашим партнерам, що Україні необхідний реальний мир, а не його ілюзія, розтягнута на довгі роки.

Новини
Перемога: сьогодні, завтра або ніколи

Очевидно, що Будапештський Меморандум не містить зобов'язань країн-гарантів воювати за нашу землю, але у нас є право вимагати колективного застосування достатніх за своєю ефективністю невійськових методів примусу Російської Федерації до миру і звільнення всіх без винятку наших територій.

Для цього необхідно домогтися від країн-гарантів, як мінімум, трьох речей.

Перша – доведення в короткий термін економічних санкцій щодо Російської Федерації до рівня, достатнього для примусу Путіна до миру і звільнення наших територій. Ми готові обговорювати з Москвою графік, але не умови виходу з Криму і Донбасу.

Однім з таких заходів, здатних примусити агресора до миру, може стати реальна загроза введення міжнародного ембарго на покупку російської нафти і нафтопродуктів. Перспектива втрати понад 40% експорту країни в змозі швидко протверезити режим, який живе за рахунок нафтодоларів.

Водночас світ здатен протягом 6 – 8 місяців компенсувати відсутність російської нафти за рахунок збільшення видобутку країнами OPEC, США та інших джерел.

Новини
Торговці життями

Друга складова наших вимог базується на тому, що в результаті нашої відмови від ядерної зброї не лише країни-гаранти, а й всі країни НАТО за чверть століття заощадили на оборонні витрати багато мільярдів доларів.

Це дає нам право наполягати на істотному посиленні військово-технічної допомоги, яка гостро необхідна країні для створення ефективної системи протиповітряної оборони, відродження Військово-Морських Сил і зміцнення наших можливостей на сучасному рівні протистояти наземному вторгненню.

Третім напрямком реалізації Будапештських гарантій повинна стати системна допомога Україні з боку країн-гарантів з виконання рішень судів про стягнення шкоді, заподіяної українським громадянам російською збройною агресією та окупацією частини території нашої країни.

Загальна сума шкоди, заподіяної російською агресією нашим громадянам, без урахування потерпілого бізнесу і втрат держави, наближається до 300 мільярдів євро. Сума ж шкоди, заподіяної важким категоріям постраждалих, – родинам загиблих, пораненим, вимушеним переселенцям, громадянам, які втратили особисте майно, колишнім військовополоненим і заручникам путінського режиму, а їх два мільйони осіб, – перевищує 100 мільярдів євро.

Новини
Лист далекому співвітчизнику

Росія послідовно ігнорує рішення будь-яких міжнародних та національних судів, а нещодавно відмовилася і від пріоритету своїх міжнародних зобов'язань над національним законодавством. Саме тому єдиним способом виконання судових рішень щодо Російської Федерації є примус через арешт зарубіжних активів держави-агресора.

З урахуванням кількості постраждалих громадян і сум завданих збитків, мова може йти не про закордонні об'єкти нерухомості, що належать РФ, а про значно більш серйозні речі – фінансові активи держави-агресора та її права у великих інфраструктурних проектах в Європі та інших країнах.

Реалізація такого підходу вимагає системних зусиль з боку нової української влади і особисто президента країни, якому належить навчитися займати жорстку позицію у відстоюванні національних інтересів України та виконання даних нам гарантій.

Новини
Жити добре! А добре жити – ще краще!

Треба не соромитися постійно нагадувати західним партнерам і гарантам про те, що на нашій території відбувається не локальний і, тим більше, не внутрішній конфлікт. Опинившись на лінії цивілізаційного розлому, Україна ціною життів своїх солдатів, величезних руйнувань і страждань мільйонів людей захищає демократичний світ від агресивної навали. Треба зробити так, щоб за судовими рішеннями проти Російської Федерації західні політики та їхні виборці побачили не Кремль, з яким не хочеться свариться, а обличчя тисяч українських вдів, сиріт, скалічених солдатів і мільйонів вимушених переселенців.

Український народ чекає на таке виконання Будапештських гарантій і має право на цьому наполягати.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Андрій Сенченко Андрій Сенченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Будапештський меморандум
Поділитися у Facebook
70
Коментарі
39
87
Смішно
86
Цікаво
10
Сумно
19
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Каждой бабе по мужику,каждому мужику по бутыляке горилки,отдельное стойло каждому майдануто-свидомиту гарантированно!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Obuhov Herman
Obuhov Herman
Об этом мы говорили еще 3-4 года назад. Всем было до фени. Ах, Минск, ах Минск. Какой, на хрен, Минск? Разводилово Кремля.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
Любой политик, который продвинет эту идею в реальность, будет достоин уважения
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel