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Світлана Крюкова
Світлана Крюкова
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От Зеленского мы не услышим ни одной умной мысли

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Пора прекратить задавать Зеленскому вопросы - где стратегия, куда движемся, и покажите дорожную карту хотя бы на год. Ее не будет. Мы не услышим ни одной умной мысли. Ни одной пошаговой концепции. Ни одного раз-два-три, со сроками и ответственными за исполнение.

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Опитувальник для президента Зеленського

И не потому, что в команде президента нет стратега-мыслителя с должным авторитетом, который сумеет объяснить, что король это не шаурма и фото в каске с передовой. И даже не потому, что на Банковой коммуникационный хаос, когда один реформатор рассказывает о либертарианстве, а второй пытается объяснить президенту что это значит и почему не взлетит. А третий - монополизирут контакт лишь бы не грузили гаранта всякой чушью.

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Текущая проблема - выборы. Задача Зеленского набрать 50+ голосов, а это возможно лишь в том случае, если он по сути ничего не скажет. Поэтому реформы станут не более, чем элементом избирательной кампании. Интервью, конференции, и промо-акции. Как армия, мова и Томос у Порошенко.

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Автор
Світлана КрюковаСвітлана Крюкова
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Светланы Крюковой
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Кошевой Андрей
Кошевой Андрей
Если говорить о серьезных стратегических программах и реформах, то, я думаю, мы мало что услышим. Предыдущей деятельностью Зеленским был создан положительный сценический образ. Кто и что стоит за этим образом, кто является духовным наставником Зеленского, еще предстоит выяснить. Но, как мне кажется, это не Коломойский. Коломойский - союзник, партнер, кошелек, спонсор, но не наставник. То, как Зеленский вел себя в предвыборную кампанию, да и после избрания, наталкивает на мысль, что эта фигура далеко не самостоятельна. Его манера и поведение больше смахивают на поведение марионетки, которой было сказано: "Вова, ты рот поменьше открывай... Шути, прикалывайся, фиглярствуй. Одним словом,весели публику. Э то у тебя хорошо получается. Народ издревле жаждал вина и зрелищ. Но не пытайся говорить о серьезных вещах. И, главное, никаких конкретных планов и обещаний. Развлекайся, президенствуй, езжай к чувакам Макрону, Трампу и чувихе Меркель. А мы тут разберемся, что делать, или не делать. Ты себе голову этими скучными делами не забивай. Это тебе ни к чему." Похоже, что так.
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Хилл Джон
Хилл Джон
Так этот чувак-недомерок может все 5 лет молчать. Я думаю, что он и до года не дотянет ...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Жаль, что 1,5 млн. харьковчан позволяют нескольким десяткам пьяным западенским рогулям себя так унижать.
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