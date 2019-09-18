12 зарплат за годинник: нардеп "засвітив" у Раді елітний аксесуар

Позафракційний народний депутат України Василь Петьовка прийшов у Верховну Раду України в годиннику, вартість якого дорівнює приблизно 12 зарплатам парламентаря (в середньому вона становить 30 тис. гривень).

Як повідомляє "Апостроф", на руці політика був помічений елітний Rolex Daytona 116520 за понад $15 тисяч (майже 370 тис. грн за нинішнім курсом).

Нагадаємо, що Петьовка був нардепом VII скликання парламенту. У період із 2003 по 2007 роки обіймав посаду мера міста Мукачево на Закарпатті. Він є двоюрідним братом Віктора, Івана і Павла Балогів – народних депутатів України минулого скликання.

Василь Петьовка в елітному годиннику "Апостроф"

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від Полтавської області, член депутатської групи "За майбутнє" Юрій Шаповалов вибирав собі яхту для круїзу просто під час засідання у Верховній Раді. Вартість елітної послуги становила $12 тисяч.

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