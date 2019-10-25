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25 жовтня • оновлено в 12:41
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Світлана Крюкова
Світлана Крюкова
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12 вопросов для фракции "Слуга народа" для прохождения полиграфа

1.4т Читати матеріал російською

12 вопросов для фракции Слуга народа для прохождения полиграфа по итогам вчерашнего скандала, когда стало стало известно, что депутаты получают зарплату в конвертах.

1. Получали ли вы дополнительную оплату к официальной депутатской зарплате?

2. Правда ли что дополнительную оплату вы получили в долларах?

3. Правда ли, что зарплату в конвертах вы получили из рук замглавы фракции?

4. Знаете ли вы, что главы комитетов от Слуги народа получили по 10 тыс долларов?

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5. Известно ли вам о том, что замглавы фракции получили по 15 тыс долларов?

6. Знаете что вы, что глава фракции Слуга народа, а также замспикера получили по 25 тыс долларов?

7. Слышали ли вы о том, что топ-чиновник Офиса президента в ручном порядке распределял ставки депутатских доплат, опираясь на мнение заместителей главы фракций?

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8. Знаете ли вы о том, что по Конституции депутатство можно совмещать только с преподавательской, творческой и научной деятельностью. Если выплаты дополнительных денег идут как гонорары за реальные публикации или лекции, то тогда это совмещение депутатства с разрешенной деятельностью. Если нет, то вы нарушили массу законов и вступили в лужу коррупциии?

9. Знаете ли вы, что по закону есть ещё одно ограничение - выплаты даже 5 тысяч долларов должно быть задекларировано в реестре НАЗК как одноразовое изменение материального положения на всю сумму?

10. Правда ли что вы не задекларировали эти доходы?

11. Собираетесь ли вы сообщить антикоррупционным органам о получении дополнительной оплаты?

12. Знаете ли вы о том, что новый костюм, сумка, поездка на море, машина являются косвенными доказательствами, по которым НАБУ может открыть производство. Согласно закону, который вы сами приняли.

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Автор
Світлана Крюкова Світлана Крюкова
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Джерело
Джерело: Facebook Светланы Крюковой
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Валерий Валерий
Валерий Валерий
На 12 вопрос ответят правду)Все знают.
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Serov Oleg
Serov Oleg
умная женщина...
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
та корнішону зє неохідно задати декілька питань на поліграфі
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