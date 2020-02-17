"12 мирних кроків для України": суспільство відреагувало на скандальний план щодо Донбасу

Українська інтелігенція відреагувала на скандальну заяву, що прозвучала на Мюнхенській конференції із безпеки, про так звані 12 кроків "мирного врегулювання" для України, яку нібито спільно підготували декілька аналітичних центрів з Європи у співпраці з Російською радою міжнародних справ.

Група громадських діячів і політиків зокрема виступила із відкритим листом, підкреслюючи, що у плані ставиться мета відновлення співпраці Заходу з РФ без деокупації Криму й виконання вимог України щодо Донбасу. Відповідне звернення опублікував Рух опору капітуляції на сторінці у Facebook.

"Промовистим свідченням того, що оприлюднення такої заяви на поважній міжнародній конференції було помилковим рішенням, стало те, що організатори були змушені видаляти цей текст із офіційного сайту Мюнхенської конференції з безпеки. Водночас ця подія не може залишитися поза увагою міжнародної спільноти. Хочемо висловити вдячність тим, хто блискавично відреагував на появу цих "12 кроків" та обґрунтовано розкритикували їх, як такі, що спотворюють реальність та вводять в оману міжнародну спільноту", – йдеться в заяві.

Українська інтелігенція відреагувала на скандальний Мюнхенський план щодо Донбасу

За їхніми словами, обговорювати виписані в документі положення немає жодного сенсу, оскільки він "відтворює кремлівський підхід" до оцінки подій в Україні та навколо неї.

"Росія не визнає збройної агресії проти України та окупації частини її території, натомість кремлівська пропаганда поширює міф про громадянську війну в нашій країні. Автори "12 кроків" також неприховано запропонували втілити в життя давні забаганки Москви, спрямовані на "перегляд національної ідентичності" України з втручанням в цей процес сусідніх держав..." – наголошується у заяві.

Автори листа ще раз нагадали той неспростовний факт, що починаючи з 20 лютого 2014 року Росія веде агресивну війну проти України, окупувала Крим й частину Донецької та Луганської областей. Окрім цього, додали вони, РФ розпочала і продовжує приховану війну проти держав НАТО і ЄС, "прагнучи поширити хаос та дестабілізувати світовий безпековий порядок, із метою нав’язати ослабленим демократичним державам власну політичну волю".

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"Вважаємо, що й сама заява про "12 кроків" є черговим прикладом такого руйнівного впливу Кремля на Заході, коли встановлюючи непублічну співпрацю із західними політиками, медіа й аналітичними центрами, зловживаючи свободою слова, Москва насаджує вигідний для себе порядок денний", – додали в заяві.

Також автори листа підкреслили, що для того, щоб змусити агресора швидше відновити міжнародний правопорядок, світове співтовариство має посилювати санкції, а не прагнути відновити співпрацю з державою, яка зухвало і грубо порушує міжнародне право.

"Тільки такий підхід до розв’язання цієї проблеми забезпечить справедливий і сталий мир", – резюмується в листі.

Зазначимо, що серед підписантів є надзвичайний і повноважний Посол України, доктор юридичних наук, професор Національного університету “Києво-Могилянська академія” Володимир Василенко, віцепрезидент Конгресу національних громад України, дисидент і політв'язень часів радянського режиму Йосиф Зісельс, політик і дипломат Володимир Огризко, експредставник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Роман Безсмертний, перший голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, а також інші відомі політики, дипломати, науковці, культурні й громадські діячі тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Мюнхенській конференції з безпеки був представлений так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", що спровокував гучний скандал.

У МЗС України відразу заявили, що він не відображає офіційну позицію нашої країни. А американські дипломати і експерти побачили, що частина озвучених там пропозицій повторюють меседжі Кремля.

Після цього документ був вилучений з сайту Мюнхенській конференції.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав "вкидом" так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" запропонований на Мюнхенській конференції з безпеки.

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