''12 квадратів і без ванни'': як живуть ''слуги народу'' на гроші українців

"Мільйонери, які живуть у хоромах". Саме такі слова в різних варіаціях чуєш кожен раз, коли говорять про дозвілля або житло народних депутатів. Дорогі автомобілі і надвисокий стандарт життя "великих" чиновників вже нікого не здивує.

Українці звикли бачити політиків, які на камери говорять про мінімальні зарплати і пенсії, а потім в оточенні охорони сідають в Mercedes S-класу.

Чи завжди "слуги народу" гуляють на широку ногу і як виглядає їх житло — у репортажі OBOZREVATEL.

17:45. До готелю "Україна" в самому серці Києва на Майдані Незалежності підходить народний депутат від президентської партії "Слуга народу" Олександр Аліксійчук. 38-річний нардеп представляє Рівненську область і в парламент мажоритарник потрапив перший раз.

"У нас є 40 хвилин, вистачить ж?", — перепитує Аліксійчук. Він тільки повернувся з засідання свого профільного комітету з питань місцевого самоврядування. Уже третій тиждень Верховна Рада працює "стаханівськими темпами", засідаючи фактично кожен день.

Тому народним обранцям не з столиці доводиться вибирати: їздити кожні вихідні додому, до сім'ї, або залишатися на кілька тижнів в Києві, щоб повноцінно підготуватися до роботи. Згідно із законом, кожному нардепу держава надає ряд пільг: на проїзд, проживання, зв'язок.

Відносно житла, то тут все просто — кожному з бюджету виділяють приблизно 20 тисяч гривень щомісяця. Ці гроші можуть піти на оплату готелю (тут парламент може відправити обранців в готелі "Київ", "Україна"), або зйомного житла.

На ці гроші можна зняти хорошу 1-кімнатну квартиру в самому центрі. Або навіть 3-х кімнатну в периферії.

Олександр поки вирішив не експериментувати з орендою, оселився в готелі "Україна" на 7 поверсі. Тут він живе вже 3 тижні.

"Йти до парламенту недалеко, десь хвилин 10. Зручно, центр міста, тому вирішив оселитися тут. Зі мною на різних поверхах живуть десь з півсотні нардепів. Бачу їх тут рідко, хіба що вранці по дорозі в Раду або вже в стінах парламенту", — пояснив Аліксійчук.

Піднімаємося на ліфті з декількома іноземцями. В готелі дуже багато гостей з Європи і Азії (повз нас проходять молоді дівчата, років 17-ти, в формі Піднебесної з написами "Team China"). "Україна" — оптимальний варіант для багатьох іноземних гостей, ціни відносно невеликі, а розташування просто ідеальне.

Тим часом на 7-му поверсі Олександр заводить нас у свій номер з фантастичним видом на столицю. Незважаючи на статус "слуги народу", нардеп живе в стандартному номері, досить скромному. 12 кв.м., крихітний коридор, компактний санвузол без ванни, тільки з душем. Посередині кімнати ліжко, шафа, дзеркало і стіл, телевізор.

Балкона в номері немає.

За словами самого обранця, номер коштує десь тисячу гривень в день.

"Мені багато не потрібно, тут є все, що необхідно для нормального життя. Тим більше немає і часу тут прохолоджуватися, роботи вистачає", — ділиться своїми враженнями Аліксійчук.

У самому номері дуже чисто, і не скажеш відразу, що тут хтось живе. Олександр запевняє, любить чистоту, хоча і зізнається, що перед візитом журналістів у коридорі прибрав коробки. У шафі він зберігає кілька сорочок і піджаків, які склала йому вдома жінка.

Як змінилося ваше життя за останні місяці?

"Якщо брати сам ритм і зайнятість, то сильно. Безумовно. Я зазвичай працював у Рівненській області, створив для себе певну зону комфорту, бізнес, а зараз доводиться з неї виходити, намагатися щось зробити для людей. Стало більше уваги в пресі, соціальних мережах, друзів в Facebook додалося", — відповідає обранець.

Харчується народний депутат прямо в готелі, або в їдальні у Верховній Раді. За словами Олександра, на обід у нього йде в середньому 150-200 гривень. Для зустрічей воліє місцеві кафе, які знаходяться на Майдані. Готувати в готелі не можна, та й просто нема чого.

Скільки заробляли раніше і чи задоволені зарплатою "слуги народу"?

"Не задоволений, вважаю, що повинна бути більшою (зараз середня зарплата нардепів приблизно 30 тисяч гривень). Народний депутат — це топ-менеджер. Ми повинні заробляти 3-4 тисячі доларів. Не може людина, яка приймає рішення на мільйони, отримувати невеликі гроші.

Олександр Алексейчук

Наприклад, у Рівному заробляв набагато більше ніж зараз, але вирішив спробувати себе тут, тому знав, на що йду. Але якщо вже говорити в ідеалі, то зарплату нардепу потрібно піднімати, і розмови у фракції про це йдуть", — підкреслив "слуга народу".

У партії, за словами обранця, справи йдуть непогано. Народні депутати працюють, притираються один до одного. Незважаючи на те, що OBOZREVATEL раніше писав про внутрішні конфлікти всередині "Слуги народу", нардеп це заперечує.

Під кінець 40-хвилинного спілкування Олександр Аліксійчук відверто зізнається:

"Хочу перевести свою сім'ю в столицю, хоча б тимчасово. Якщо ми з дружиною такий крок ще можемо без особливих незручностей пережити, то ось нашим дітям з цим буде складніше. Потрібно школу шукати, садок . Це не велика проблема, але все ж, вимагає певних зусиль".

В цілому житло нардепа не здивувало пафосом або зайвим багатством. Залишається сподіватися, що скромність "слуги народу" збережеться і через кілька років роботи в стінах парламенту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!