Вставлю свои 5 копеек.

Конечно, аргумент "Нам некогда, у нас концерты [вариант: корпоративы]" был не ахти. Немного напоминало старый анекдот о бедном советском артисте, которому предложили роль в Голливуде, но тот, узнав, что съёмки будут в новогодние праздники, отказался: "Не могу, у меня ёлки!"

С другой стороны, дебаты лидеру общественного мнения всегда могут только помешать: он и без них впереди — особенно тогда, когда перевес и так очень велик, а вот отобрать очки они могут, поэтому в столь мощном факторе, который может всё изменить, "политтехнологически" всегда заинтересован исключительно аутсайдер. Лидеры же симпатий — Янукович 2 президента назад, а на прошлых выборах — сам действующий сейчас Президент от дебатов отказывались, после чего побеждали.

Но перейдём к главному — нужны ли эти дебаты стране. И не просто стране вообще, а именно нашей удивительной, которая в своё время отдала голоса и Януковичу, и Порошенко — без каких бы то ни было конкретных программ, без малейших подробностей (которые бы реально отличали будущего победителя от соперника), когда соревнование шло, в основном, через войну лозунгов.

Шоу — да, безусловно: когда с хлебом не очень, зрелища это то немногое, что осталось для счастья, и любой предвыборный цирк (даже — в виде медэкспертизы кандидатов, явно выгодной более юному) всегда интересен. Но польза может быть только от провозглашения/обновления конкретных программ и состава своих команд, для чего дебаты не обязательны и чего они всё равно не гарантируют. Это соревнование обычно было во владении языком, причём политическим, в умении убедительно говорить (то ли правду, то ли нет), в обливании грязью и умении от встречной грязи мгновенно очищаться, это микрочемпионат по бла-бла-бла — без малейшей гарантии чего-то большего, и скажите, положа руку на сердце, что я не прав.

Новини Отныне самолеты с Медведчуком будут сбивать

— Вы боитесь, потому что знаете, что я посажу и вас, и всех ваших подельников! — А вы — вообще, извините за выражение, Коломойский! — А вы — Ахметов, Лёвочкин и сами олигарх! — Популист! Безответственная марионетка! — Вор! Казнокрад! Шоколадный коррупционер! —Путинский засланец! — А кто сам Медведчука официально посылал к Путину на переговоры?! А ещё обещал мир за неделю — и где он? — А вы вообще ничего не обещаете, только молчите! — Потому что я не вру! — Потому что вам просто сказать нечего!

Кому-то нравятся ТАКИЕ дебаты? Так ВОТ они, но хотелось бы чего-то другого!

А то ЭТИ могу и я продолжить. Мне не сложно. Прошедшему мажоритарку в Харькове ("Как обаятельно для тех, кто понимает" <с>) ко всему, что льётся на выборах, не привыкать, расскажу не хуже их самих... Тем более, что суть ожидаемых текстов — при подходе традиционном — прекрасно всем известна заранее и без меня.

Чего-то бы нового! По, если можно, существу!

Ведь стандартное политическое "купание с обливанием" — уже не помогает!

(Кстати, если бы у Президента был только 5-й — без Прямого, то он бы от этого только выиграл.)

Так шо, шоу маст гов он? Ничего, что я по-английски?

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