"100 тисяч вистачить": у "Слузі народу" назвали прийнятну зарплату нардепа

У президентській партії "Слуга народу" заявили, що зарплата народного депутата повинна відповідати позначці в 100 тисяч гривень.

Своєю позицією на першому засіданні Верховної Ради поділився з журналістами новообраний нардеп, №48 в списку політсили Олександр Качура.

"Я вважаю, що зарплата повинна відповідати рівню ухвалення рішень у парламенті – на мільярди гривень і доларів. Повинна відповідати рівню зарплати в комерційній сфері. Повинна бути високою. Але ми маємо зробити так, щоб і у громадян підвищилися доходи. Тоді у нас буде моральне право підвищувати собі зарплату", – сказав він.

Олександр Качура від "Слуги народу" назвав прийнятну зарплату нардепа Скріншот з відео

Качура заявив, що на думку міжнародних експертів, 100 тисяч грн вистачить, щоб убезпечити нардепа від ризиків. "Цього досить для гідного життя і накопичень", – пояснив він.

При цьому, нардеп запевнив, що в Раду йшов не за заробітком і його заощадження від юридичного бізнесу покриють ще 5-10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер партії "Слуга народу", новообраний спікер парламенту Дмитро Разумков закликав підвищити зарплату народним депутатам.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!