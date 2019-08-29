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"100 тисяч вистачить": у "Слузі народу" назвали прийнятну зарплату нардепа

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У президентській партії "Слуга народу" заявили, що зарплата народного депутата повинна відповідати позначці в 100 тисяч гривень.

Своєю позицією на першому засіданні Верховної Ради поділився з журналістами новообраний нардеп, №48 в списку політсили Олександр Качура.

"Я вважаю, що зарплата повинна відповідати рівню ухвалення рішень у парламенті на мільярди гривень і доларів. Повинна відповідати рівню зарплати в комерційній сфері. Повинна бути високою. Але ми маємо зробити так, щоб і у громадян підвищилися доходи. Тоді у нас буде моральне право підвищувати собі зарплату", – сказав він.

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Олександр Качура від "Слуги народу" назвав прийнятну зарплату нардепа

Олександр Качура від "Слуги народу" назвав прийнятну зарплату нардепа

Скріншот з відео

Качура заявив, що на думку міжнародних експертів, 100 тисяч грн вистачить, щоб убезпечити нардепа від ризиків. "Цього досить для гідного життя і накопичень", – пояснив він.

При цьому, нардеп запевнив, що в Раду йшов не за заробітком і його заощадження від юридичного бізнесу покриють ще 5-10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер партії "Слуга народу", новообраний спікер парламенту Дмитро Разумков закликав підвищити зарплату народним депутатам.

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Скоты эти слуги позорные! (с)
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
блин, а морда лица не лопнет?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Должна быть высокой. Но мы должны сделать так, чтобы и у граждан повысились доходы". Ну как обычно - Мне сейчас, гражданам потом, как-нибудь, может быть.
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