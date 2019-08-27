100 днів Зеленського: журналіст назвав найбільші помилки президента

Відомий український блогер і журналіст Кирило Сазонов підбив підсумки 100 днів президентства Володимира Зеленського і виділив основні помилки глави держави за цей період.

"Дзвінок Путіну – це, мабуть, подія, яка найбільше запам'яталася", – зазначив Сазонов в ефірі ObozTV.

"Це був дуже невдалий дзвінок, тому що Зеленський попросив Путіна вплинути на ту сторону, тобто фактично дав зрозуміти, що не вважає Росію учасником конфлікту", – нагадав журналіст.

Також Сазонов звернув увагу на кадрові перестановки Зеленського.

"Зміни губернаторів: деякі викликають питання, деякі – викликають симпатію... Він призначив Баканова першим заступником СБУ... Хоча саме управління з боротьби з корупцією в СБУ, на мій погляд, варто закривати. Так само, як і управління в МВС. Щоб силовики припинили кошмарити бізнес", – вважає він.

"Від 34 чиновників, здається, Зеленський зажадав звільнитися – з них звільнилися троє. Тобто 9% ефективності", – додав блогер.

Також до невдалих дій Зеленського він відніс спробу скасувати парад на День Незалежності і замінити його "Ходою Гідності".

"Ми бачимо, що альтернативний парад, де пройшли ветерани, волонтери, зібрав набагато більше людей і викликав набагато більше емоцій і підтримки суспільства", – пояснив Сазонов.

"За великим рахунком, (за підсумками цих 100 днів. – Ред.) було кілька невдалих дій. І практично жодних реальних вчинків я не побачив", – резюмував він.

Журналіст уточнив, що можливості Зеленського дійсно були дещо обмежені у зв'язку з тим, що він призначив позачергові вибори до Верховної Ради України.

"Не будемо Зеленського звинувачувати огульно у всьому. Дійсно, за 100 днів без своєї Верховної Ради, без свого Кабінету Міністрів, у президента можливостей не так вже й багато. З іншого боку – Гройсман завжди давав зрозуміти, що він готовий співпрацювати із Зеленським і підтримувати президента. І Верховна Рада, гадаю, теж голосувала би, якби він не розганяв її. Більша частина людей і там, і там – всі хочуть Україні процвітання", – переконаний Сазонов.

На його думку, найближчим часом не варто очікувати від Зеленського "чудес" в економіці.

"В економіці не відбудеться нічого принципово нового ані за рік, ані за два. Тому єдиний варіант утримати рейтинг у Зеленського – саджати тих, хто дратує суспільство. Ця опція доступна, це простіше і людям подобається... А що стосується економіки – давайте не плекати ілюзій. Нас чекає довгий і важкий шлях", – резюмував він.

Володимир Зеленський на своїй інавгурації 20 травня 2019 року president.gov.ua

Що ще важливо знати про 100 днів Зеленського, чим знехтував президент, а що вже встиг зробити для українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся