В Одеській області пронісся "пиловий диявол". Відео

Юрій Сергієнко Одеса 02:44, 30.09.2020

В Одеській області зафіксували пиловий вихор, який також називається "пиловим дияволом".

Явище вдалося зняти на відео, яке опубліковано в Telegram-каналі "Думська" (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначається, що його зафіксували в районі Тузловських лиманів.

Пиловий вихор в Одеській області.
Кадр відео

Пилові вихори виникають у поверхні землі вдень в малохмарну зазвичай жарку погоду або під час сильного перегріву землі.

Пиловий вихор зафіксували в районі Тузловських лиманів.
Google Maps

Як правило вісь обертання атмосферного явища буває вертикальною або трохи нахиленою до горизонту. Його висота становить 10-20 метрів, іноді десятки метрів, а діаметр – від 1 до 5 метрів. Тривають вони від кількох секунд до 1-2 хвилин.

(Відео – "Думська"/Velobessarabia)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні Київ і область накрили пилові бурі. Вони виникли через сильні пориви вітру, який переносив верхній шар грунту з полів на величезні відстані.

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