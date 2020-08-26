Новим головою Одеської митниці став "люстрований" Денис Пудрик: що про нього відомо

З 25 серпня новим головою Одеської митниці став Денис Пудрик, який до цього був заступником начальника відомства.

Він працював у митних органах починаючи з 1998 року, повідомляється на сторінці Одеської митниці у Facebook.

"З 25 серпня 2020 виконання обов'язків начальника Одеської митниці Держмитслужби покладено на Пудрика Дениса Валерійовича, заступника начальника цієї ж митниці", – йдеться у повідомленні.

Facebook Одеської митниці

Його призначення викликало обурення з боку глави виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі.

"Призначення цього типу на митницю – це типовий старий феодальний інститут годування, нічого спільного не має з державними інтересами. Скільки можна ходити по колу, пропонуючи один із тих же страх "професіоналів" і поглиблюючи коло корупції. Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням?" – написав він у Facebook.

"Досить заговорювати зуби і тягнути гуму. Пора починати всеосяжні реформи і в цій, і в інших сферах життя. Перемикати державний апарат на служіння суспільству і йти від інституту годування", – додав Саакашвілі.

Facebook Міхеїла Саакашвілі

Кар'єра Дениса Пудрика

У нового голови Одеської митниці три вищі освіти – магістр із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Донецький державний технічний університет), магістр державного управління (Харківський регіональний інститут держуправління) і магістр юридичних наук (Національний університет "Юридична академія імені Ярослава Мудрого").

Свою кар'єру в митних органах він почав із 1998 року з посади інспектора. Був керівником і заступником Бердянської, Донецької, Луганської, Чернігівської, Львівської, Кіровоградської та Кримської митниць. Останню він очолював тричі в 2010-2011, 2012-2013 і 2013-2014 роках.

Денис Пудрик став главою Одеської митниці з 25 серпня (Facebook відомства)

Оскільки він працював за часів президентства Віктора Януковича, у 2015 році Пудрик потрапив під дію закону про люстрацію, однак пізніше він оскаржив це рішення в суді і добився компенсації в розмірі 677 тис гривень за вимушені прогули.

До роботи в Одеській митниці Пудрик був виконуючим обов'язки проректора університету Державної фіскальної служби.

Є автором численних наукових праць з економіки і роботи митниці, займався викладацькою діяльністю. Був удостоєний професійних нагород і є Заслуженим митником України.

Декларація чиновника

В електронній декларації Пудрика за 2020 рік вказані квартири у Києві площею 114,3 кв. м, у Донецьку на 159,9 кв. м, дачний будинок (219,3 кв. м) із землею (610 кв. м) під Києвом. На дружину Наталю Пудрик записана квартира в Туреччині (120 кв. м), квартира в Сімферополі (138,7), житловий будинок у Сімферополі на 714,9 кв. м, земля під яким (2000 кв. м) теж належить їй.

У сім'ї чиновника є чотири годинники: CORUM, ZENITH, ROLEX і BREGUET, шуба і кожушок Наталії Пудрик, а також кілька комплектів ювелірних виробів, вартість яких не зазначено в декларації.

Денису Пудрику належить Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC вартістю 2 млн 304 тис. грн і Renault Dokker. На дружину записаний Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Служба безпеки України затримала тодішнього начальника Одеської митниці Михайла Грибанова, призначеного на цю посаду в лютому.

Після цього він був звільнений, проте у липні через суд зажадав відновити його на посаді.