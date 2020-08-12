МОЗ підтвердило випадок сибірської виразки в Одеській області

Юрій Сергієнко Одеса 20:55, 12.08.2020

Міністерство охорони здоров'я підтвердило в Одеській області випадок зараження сибірською виразкою.

Хворий займався скупкою тварин для подальшого перепродажу, повідомляється на сторінці Центру громадського здоров'я у Facebook.

У пацієнта 3 серпня піднялася температура, а на гомілці з'явився фурункул, який перетворився на виразку. Спочатку він і займався самолікуванням. До лікаря хворий звернувся тільки 7 серпня.

Контактні особи перебувають під наглядом медиків. Також організовано проведення комплексу протиепідемічних та профілактичних в населеному пункті.

Facebook ЦОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Киргизстані у восьми осіб запідозрили сибірську виразку, у одного з них діагноз підтвердився лабораторно.

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Одеса

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