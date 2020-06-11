В Одесі викрили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у понад 500 млн гривень, який від початку 2020 року проводив незаконні фіноперації через підконтрольні фірми.

Зокрема, конвертаційний центр допомагав клієнтам переводити гроші в інші країни, серед яких – Росія. Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

В Одесі викрили конвертаційний центр Пресслужба СБУ

Серед "користувачів послуг" були в тому числі комерційні структури, які стали переможцями в тендерах на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти.

На замовлення клієнтів зловмисники переводили кошти в готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки.

Співробітники СБУ також задокументували факт перерахування кількох сотень мільйонів рублів на територію РФ.

В Одесі викрили конвертаційний центр Пресслужба СБУ

В Одесі викрили конвертаційний центр Пресслужба СБУ

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку в різних валютах на загальну суму понад 9 млн гривень.

Також було виявлено комп'ютерну техніку, електронні ключі й носії інформації, що містять фінансово-господарської та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Слідчі дії розпочато в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 КК. Операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

В Одесі викрили конвертаційний центр Пресслужба СБУ

В Одесі викрили конвертаційний центр Пресслужба СБУ

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