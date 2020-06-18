Чиновники Міноборони привласнили 11 млн грн на будівництві казарм, – СБУ

Служба безпеки України в Одеській області викрила чиновників Міністерства оборони України, які привласнили бюджетні кошти, виділені на будівництво військових містечок.

Про це повідомляється на сайті СБУ. У спецслужбі уточнили, що підозрювані підписували акти про нібито виконані роботи, які за фактом не були виконані. Загальна сума збитку становить 11 мільйонів гривень (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

СБУ провела обшуки у справі про присвоєння коштів на будівництво казарм

"Махінацію організували чиновники Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління МО України за змовою з афілійованими комерційними структурами. В ході виконання підрядних будівельних робіт посадовці підписували акти виконаних робіт за фактично невиконані послуги з будівництва казарм поліпшеного планування. Незважаючи на це, вони перераховували бізнесменам бюджетні кошти , частина з яких привласнювали ", – сказано в повідомленні.

СБУ провела обшуки у справі про присвоєння коштів на будівництво казарм Офіс генпрокурора

Співробітники СБУ спільно з представниками Держаудитслужби перевірили будівництво двох казарм в селищі Чорноморське Одеської області і виявили, що роботи не виконані на суму у 11 мільйонів гривень.

СБУ провела обшуки у справі про присвоєння коштів на будівництво казарм

Також проведені обшуки в офісах комерційної структури, адміністративній будівлі Міноборони, за місцем будівництва казарм та адресами проживання п'ятьох фігурантів. Правоохоронці вилучили документи, які підтверджують махінацію з бюджетними коштами.

Організатору схеми, директору будівельної компанії і двом керівникам Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозри.

Їм інкримінують скоєння злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

СБУ провела обшуки у справі про присвоєння коштів на будівництво казарм

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпропетровській області Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання державних коштів, виділених на потреби Збройних сил України.