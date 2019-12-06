Зникнення моряка-одесита в Індійському океані: що відомо про розслідування

Капітана контейнеровоза THALASSA PATRIS, з борту якого безслідно зник моряк-одесит Владислав Маслов, відсторонили від керування судном. Поліція Греції, куди воно зайшло 3 грудня, веде розслідування.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook сестра зниклого Євгенія Савіщєва. За її словами, на судні вже проведені слідчі дії, які поки не дали результатів.

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Зникнення моряка-одесита в Індійському океані: що відомо про хід розслідування live.staticflickr.com

Зокрема, не борту контейнеровоза слідів зниклого не змогли знайти службові собаки. Також не внесли ясності свідчення членів суднової команди, які були допитані. Слідство триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, моряк-одесит безслідно зник з борта контейнеровоза THALASSA PATRIS в Індійському океані біля узбережжя Шрі-Ланки.

22 листопада Владислав Маслов перстал відповідати на дзвінки рідних. А на наступний день зникнення 24-річного другого помічника капітана виявила команда судна.

Про інцидент не були повідомлені ані влади ближніх держав, ані екіпажі зустрічних судів, і контейнеровоз ще кілька днів продовжував слідувати своїм курсом, поки не забили тривогу родичі зниклого.

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