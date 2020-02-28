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28 лютого • оновлено в 16:06
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Захоплення суду в Одесі: стало відомо, де підозрюваний взяв гранату

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Підозрюваний у вбивстві одесит Владислав Гаркавий, який 28 лютого погрожував підірвати суддів в Приморському суді Одеси, отримав гранату в пакеті з їжею.

За словами керівника Головного управління Нацполіції в Одеській області Олега Беха, граната виявилася без запалу, повідомляє OBOZREVATEL.

Захоплення суду в Одесі: стало відомо, де підозрюваний взяв гранату

Захоплення суду в Одесі: стало відомо, де підозрюваний взяв гранату

Ув'язненого вирішили перевести зі СІЗО, де він до цього перебував, в ізолятор тимчасового утримання, де з ним працюватимуть психологи.

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В даний час вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 379 ("Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя") та ст. 345 ("Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу") Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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Місце
Україна Одеса
Теги
НП в Одесі новини Одеси
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Кравченко Николай
Кравченко Николай
Во дожились,даже за решеткой,достать гранату,не проблема.Так что тогда говорить про тех,кто на свободе?
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