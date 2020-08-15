Затонулий танкер Delfi.
Судновласник танкера Delfi ("Делфі"), який затонув біля Одеси, подав до Господарського суду Києва позов проти Адміністрації морських портів України.
Позивач вимагав заборонити здійснювати будь-які дії щодо затонулого судна, повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Злий задум або просто безумство. Але судновласник Delfi подав до Господарського суду Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити здійснювати будь-які дії щодо судна. Справді, навіщо його ліквідувати з пляжу, нікому ж "не заважає", – написав чиновник.
Однак Криклій зазначив, що суд відмовив у задоволенні клопотання про забезпечувальні заходи та роботи з евакуації танкера тривають.
"Але сильно злить відчуття того, що ті, хто створили і не вирішили проблеми, й надалі продовжують їх додавати і заважати. Думаю, що вже таки пора правоохоронцям докладніше ознайомитися з діяльністю судновласника Delfi – Mister Drake PC на території України і яку мету вони переслідують своїми діями", – додав міністр.
Власник Delfi вимагав не чіпати затонулий танкер в Одесі, – Криклій
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 липня в Одесі провели операцію з підйому затонулого танкера "Делфі" (Delfi). Вона виявилася безуспішною.
У ніч на 22 липня в морі біля пляжу "Дельфін" витекли нафтопродукти із затонулого судна.
24 липня трапився новий розлив палива.
25 липня під час спроби підняти Delfi обірвався один із металевих буксирувальних тросів.
Крах танкера біля узбережжя Одеси було визнано надзвичайною ситуацією.
Капітана танкера Delfi, затонулого на пляжі Одеси, засудили до року обмеження волі, але звільнили від покарання, призначивши іспитовий строк в один рік.
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