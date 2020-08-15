Судновласник танкера Delfi ("Делфі"), який затонув біля Одеси, подав до Господарського суду Києва позов проти Адміністрації морських портів України.

Позивач вимагав заборонити здійснювати будь-які дії щодо затонулого судна, повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Злий задум або просто безумство. Але судновласник Delfi подав до Господарського суду Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити здійснювати будь-які дії щодо судна. Справді, навіщо його ліквідувати з пляжу, нікому ж "не заважає", – написав чиновник.

Однак Криклій зазначив, що суд відмовив у задоволенні клопотання про забезпечувальні заходи та роботи з евакуації танкера тривають.

"Але сильно злить відчуття того, що ті, хто створили і не вирішили проблеми, й надалі продовжують їх додавати і заважати. Думаю, що вже таки пора правоохоронцям докладніше ознайомитися з діяльністю судновласника Delfi – Mister Drake PC на території України і яку мету вони переслідують своїми діями", – додав міністр.

Власник Delfi вимагав не чіпати затонулий танкер в Одесі, – Криклій

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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