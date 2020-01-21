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21 січня • оновлено в 11:38
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Випустили 9 куль: в Одесі копи врятували дівчину від озвірілого собаки

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В Одесі на вулиці Канатній в парку біля будівлі облдержадміністрації ротвейлер сильно покусав власну господарку. Дівчина вигулювала двох собак і одна з них на неї напала.

Про це повідомили в telegram-каналі xydessa. Ротвейлер повалив дівчину на землю, кусав і не давав встати. За словами свідків, потерпіла сильно кричала і була вся в крові.

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Собаку довелося ліквідувати копам. Вони випустили в пса 9 куль. За інформацією 7 каналу, дівчину госпіталізували з численними ушкодженнями.

В Одесі копи врятували дівчину від озвірілого пса

В Одесі копи врятували дівчину від озвірілого пса

newsone.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в квартирі на проспекті Шевченка двоє дітей отруїлися чадним газом. 9-річна дівчинка і 6-річний хлопчик доставлені в реанімацію.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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