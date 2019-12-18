В СБУ придумали оригінальний спосіб підняти настрій одеситам. Фото

Під Одесою в селі Олександрівка на спеціальному підприємстві 18 грудня співробітники СБУ спалили в печі майже 4 тонни різних наркотиків.

Ця партія складалася з речовин, які виступали доказами в рамках розслідування кримінальних справ. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини СБУ вилучила найбільшу в історії Україну партію наркотиків на Полтавщині

В СБУ відзначили, що вартість знищених марихуани, героїну, кокаїну і інших психотропних речовин на чорному ринку становить понад 100 мільйонів доларів.

Під Одесою спалили величезну партію наркотиків

Під Одесою спалили величезну партію наркотиків

Під Одесою спалили величезну партію наркотиків

Під Одесою спалили величезну партію наркотиків

Під Одесою спалили величезну партію наркотиків

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в порту "Південний" під Одесою правоохоронці вилучили партію контрабандного кокаїну на 1 млрд грн

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