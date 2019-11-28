"Заточкою" в груди: в Одесі кишенькові злодії напали на співробітника ресторану. фото

В Одесі в ресторані "Тавернетта", який знаходиться навпроти будівлі управління СБУ на вулиці Катерининській, 26 листопада зайшли троє кишенькових злодіїв. Їх впізнали та попросили покинути заклад.

Вийшовши на вулицю, зловмисники вдарили співробітника ресторану "заточкою" в груди і зникли. Швидка прибула оперативно і працівника врятували. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив власник закладу Сава Лібкін (щоб подивитися фото злодіїв, доскрольте сторінку до кінця).

Під його постом користувачі залишили гнівні коментарі на адресу кишенькових злодіїв: "Робота в ресторанах стає екстримом", "Потрібно посилювати закони проти криміналу", "Виродки", - написали люди ..

В одеському ресторані кишенькові злодії напали з "заточкою" на співробітника Сава Лібкін / Facebook

Згодом злочинців ідентифікувала і затримала поліція. Йдуть слідчі дії.

В одеському ресторані кишенькові злодії напали з "заточкою" на співробітника Сава Лібкін / Facebook

В одеському ресторані кишенькові злодії напали з "заточкою" на співробітника Сава Лібкін / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці Сегедській злодій всього за 2 хвилини пограбував кондитерську. Чоловік заліз в приміщення, поклав каво-машину в чорний пакет, забрав телефон, дістав гроші з каси і втік.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!