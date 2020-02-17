В одеському клубі закоханий рецидивіст із Києва побив конкурента

В одному з нічних клубів Одеси сталася бійка за участю жителя Києва та одесита.

Причиною конфлікту стало те, що обом чоловікам сподобалася одна і та ж дівчина. Не дійшовши згоди з приводу незнайомки, 21-річний молодий чоловік розбив конкуренту голову каменем, йдеться на сайті ГУ Нацполіціі в Одеській області.

Закоханий рецидивіст із Києва побив одесита aif.ru

38-річного потерпілого негайно госпіталізували до медичного закладу, де його прооперували.

Правопорушник з місця злочину втік, але поліцейські оперативно встановили його особу і розшукали хлопця. З'ясувалося, що молодик переховувався від столичних правоохоронців за скоєння низки тяжких злочинів, серед яких грабіж і розбій.

Дії затриманого слідчі кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суду фігурант буде чекати під вартою.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, шестеро одеситів викрали в Києві чоловіка та відвезли його в багажнику автомобіля.

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