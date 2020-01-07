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7 січня • оновлено в 12:05
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В Одесі чоловік підірвав гранатою трьох сусідів. Фото з місця НП

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В одному з гуртожитків Одеси під час святкування Різдва зранку 7 січня 38-річний чоловік підірвав гранатою своїх сусідів і втік.

Поранено було трьох чоловіків. Всі вони доставлені в лікарню з численними осколковими пораненнями. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіціі в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця)

Поліцейським вдалося з'ясувати, що троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні загального користування.

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В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

ГУ Нацполіції в Одеській області

Це викликало невдоволення ще одного сусіда, з яким у них час від часу виникали побутові непорозуміння. Сусіда запросили за стіл і чоловіки випивали вже вчотирьох, Проте дуже швидко між ними знову виник конфлікт.

Після цього сусід покинув компанію, потім повернувся з гранатою, кинув її в кухню, закрив за собою двері і втік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції Одеси, вибухотехніки і кінологи з собаками.

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

ГУ Нацполіції в Одеській області

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

ГУ Нацполіції в Одеській області

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

ГУ Нацполіції в Одеській області

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

ГУ Нацполіції в Одеській області

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

ГУ Нацполіції в Одеській області

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів

ГУ Нацполіції в Одеській області

В даний момент правоохоронці намагаються встановити місце знаходження підозрюваного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі стався вибух в тролейбусі.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси вибух граната
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Лавриненко Валерий
Лавриненко Валерий
Одним словом - пьянка!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вот это по украински! на гербе Украины надо написать: Ни дня без гранаты!
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
В православии - до первой звезды ……. в томасе - до первой гранаты....
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