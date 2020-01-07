В Одесі чоловік підірвав гранатою трьох сусідів. Фото з місця НП

В одному з гуртожитків Одеси під час святкування Різдва зранку 7 січня 38-річний чоловік підірвав гранатою своїх сусідів і втік.

Поранено було трьох чоловіків. Всі вони доставлені в лікарню з численними осколковими пораненнями. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіціі в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця)

Поліцейським вдалося з'ясувати, що троє мешканців гуртожитку вживали алкогольні напої на кухні загального користування.

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів ГУ Нацполіції в Одеській області

Це викликало невдоволення ще одного сусіда, з яким у них час від часу виникали побутові непорозуміння. Сусіда запросили за стіл і чоловіки випивали вже вчотирьох, Проте дуже швидко між ними знову виник конфлікт.

Після цього сусід покинув компанію, потім повернувся з гранатою, кинув її в кухню, закрив за собою двері і втік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції Одеси, вибухотехніки і кінологи з собаками.

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів ГУ Нацполіції в Одеській області

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів ГУ Нацполіції в Одеській області

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів ГУ Нацполіції в Одеській області

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів ГУ Нацполіції в Одеській області

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів ГУ Нацполіції в Одеській області

В одеському гуртожитку чоловік підірвав своїх сусідів ГУ Нацполіції в Одеській області

В даний момент правоохоронці намагаються встановити місце знаходження підозрюваного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі стався вибух в тролейбусі.

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