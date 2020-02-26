В Одесі завершилося службове розслідування щодо 4 поліцейських, які під час обшуку обікрали підприємство незрячих.

Всіх 4 злодіїв звільнили. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

Крім того, за неналежний контроль за діями підлеглих один з їх керівників відсторонений від займаної посади, ще троє отримали дисциплінарні стягнення.

В Одесі звільнили поліцейських, які обікрали незрячих ТСН

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліцейські під час обшуку обікрали підприємство, скориставшись тим, що на ньому працевлаштовано незрячі люди. Але копи не помітили відеокамеру, яка це зафіксувала.

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