В Одесі завершилося службове розслідування щодо 4 поліцейських, які під час обшуку обікрали підприємство незрячих.
Всіх 4 злодіїв звільнили. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.
Крім того, за неналежний контроль за діями підлеглих один з їх керівників відсторонений від займаної посади, ще троє отримали дисциплінарні стягнення.
В Одесі звільнили поліцейських, які обікрали незрячих
ТСН
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліцейські під час обшуку обікрали підприємство, скориставшись тим, що на ньому працевлаштовано незрячі люди. Але копи не помітили відеокамеру, яка це зафіксувала.
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