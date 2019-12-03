В Одесі через пожежу в кабельному тунелі і поломку на електропідстанції знеструмленj контактну мережу електротранспорту.

Як повідомили на сторінці у Facebook КП "Одесміськелектротранс", в місті зупинилися трамваї і тролейбуси. Зокрема, тимчасово не працюють трамвайні маршрути №5,28, і тролейбусні маршрути №5,7,9,10,11.

Загоряння кабелів в кабельному тунелі на вулиці Водопровідній в районі залізничного моста рятувальники ліквідували близько 9:30 ранку.

В Одесі зупинився електротранспорт: названі причини od.dsns.gov.ua

В Одесі зупинився електротранспорт: названі причини od.dsns.gov.ua

В Одесі зупинився електротранспорт: названі причини od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL 3 грудня два райони Одеси залишилися без водопостачання через аварію в мережах "Одесаобленерго". Поломка, що виникла на кабельних каналах "Обленерго", знеструмила насосну станцію "Головна" і будівлю водоканалу. Станом на 10 ранку відсутнє водопостачання в Приморському і Малиновському районах Одеси. Зв'язку з колл-центром водоканалу також немає через відсутність електрики.

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