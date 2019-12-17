Зеленський буде в печалі: в Одесі згоріло кафе "Шаурма". Aото

В Одесі на вулиці М'ясоїдівській пізно ввечері 16 грудня загорілось кафе "Шаурма". Пожежа виникла у виробничому приміщенні.

Полум'я загасили за 20 хвилин. Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Жертв і постраждалих немає. Вогнем знищено майно на площі 5 кв. м. Рятувальники не дали поширитися вогню на сусідню квартиру.

Попередня причина НП – порушення правил протипожежної безпеки працівниками закладу.

В Одесі згоріло кафе з шаурмою od.dsns.gov.ua

В Одесі згоріло кафе з шаурмою od.dsns.gov.ua

Як відомо, в травні 2019 року Зеленський підірвав мережу фотографією з шаурмою, а також зізнався, що вона для нього має символічне значення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в лікарнях Одеси та у військовому госпіталі станом на 16 грудня залишаються 9 постраждалих під час пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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