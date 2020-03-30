В Одесі пізно ввечері 29 березня загорівся трамвай маршруту №3. Вогонь охопив обшивку і кабіну водія.

Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в Одеській області.

Рятувальники, які прибулі за викликом, загасили полум'я. Загиблих і постраждалих немає. Попередня причина НП – коротке замикання електрообладнання.

Також у неділю ввечері в Одесі загорівся одноповерховий приватний будинок на вулиці Сонячній. Пожежу гасили близько 40 хвилин. Полум'я охопило близько 70 кв. м. Постраждалих немає. Причина події встановлюється.

В Одесі згорів приватний будинок od.dsns.gov.ua

В Одесі згорів приватний будинок od.dsns.gov.ua

В Одесі згорів приватний будинок od.dsns.gov.ua

В Одесі згорів приватний будинок od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі під час гасіння масштабної пожежі в житловому багатоповерховому будинку серйозно постраждали двоє рятувальників.

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