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30 березня • оновлено в 11:32
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В Одесі згоріли трамвай і приватний будинок. Фото

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В Одесі пізно ввечері 29 березня загорівся трамвай маршруту №3. Вогонь охопив обшивку і кабіну водія.

Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в Одеській області.

Рятувальники, які прибулі за викликом, загасили полум'я. Загиблих і постраждалих немає. Попередня причина НП – коротке замикання електрообладнання.

Також у неділю ввечері в Одесі загорівся одноповерховий приватний будинок на вулиці Сонячній. Пожежу гасили близько 40 хвилин. Полум'я охопило близько 70 кв. м. Постраждалих немає. Причина події встановлюється.

В Одесі згорів приватний будинок

В Одесі згорів приватний будинок

od.dsns.gov.ua

В Одесі згорів приватний будинок

В Одесі згорів приватний будинок

od.dsns.gov.ua

В Одесі згорів приватний будинок

В Одесі згорів приватний будинок

od.dsns.gov.ua

В Одесі згорів приватний будинок

В Одесі згорів приватний будинок

od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі під час гасіння масштабної пожежі в житловому багатоповерховому будинку серйозно постраждали двоє рятувальників.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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