В Одесі сталася небезпечна НП на будівництві: фото, відео і подробиці

В Одесі на будівництві висотного будинку на Гагарінському плато вранці 9 грудня ледь не загинув робітник.

Він впав в глибоку свердловину, зламав собі ноги, однак будівельна фірма не поспішала викликати швидку і поліцію: це зробили жителі довколишніх будинків. Про це пише "Думська" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Робочий мало не загинув на будівництві в Одесі Думська

До цього будівельники зуміли витягнути чоловіка зі свердловини своїми силами і відвезли з території об'єкта.

Пізніше стало відомо, що потерпілого госпіталізували. Поліція зайнялася розслідуванням інциденту.

Робочий ледь не загинув на будівництві в Одесі Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, за скандальне будівництво одеситів в Києві взялося ГБР.

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