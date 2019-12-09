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9 грудня • оновлено в 17:53
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В Одесі сталася небезпечна НП на будівництві: фото, відео і подробиці

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В Одесі на будівництві висотного будинку на Гагарінському плато вранці 9 грудня ледь не загинув робітник.

Він впав в глибоку свердловину, зламав собі ноги, однак будівельна фірма не поспішала викликати швидку і поліцію: це зробили жителі довколишніх будинків. Про це пише "Думська" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Робочий мало не загинув на будівництві в Одесі

Робочий мало не загинув на будівництві в Одесі

Думська

До цього будівельники зуміли витягнути чоловіка зі свердловини своїми силами і відвезли з території об'єкта.

Пізніше стало відомо, що потерпілого госпіталізували. Поліція зайнялася розслідуванням інциденту.

Робочий ледь не загинув на будівництві в Одесі

Робочий ледь не загинув на будівництві в Одесі

Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, за скандальне будівництво одеситів в Києві взялося ГБР.

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Місце
Україна Одеса
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