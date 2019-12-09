В Одесі сталася небезпечна НП на будівництві: фото, відео і подробиці

В Одесі на будівництві висотного будинку на Гагарінському плато вранці 9 грудня ледь не загинув робітник.
Він впав в глибоку свердловину, зламав собі ноги, однак будівельна фірма не поспішала викликати швидку і поліцію: це зробили жителі довколишніх будинків. Про це пише "Думська" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Робочий мало не загинув на будівництві в Одесі
Думська
До цього будівельники зуміли витягнути чоловіка зі свердловини своїми силами і відвезли з території об'єкта.
Пізніше стало відомо, що потерпілого госпіталізували. Поліція зайнялася розслідуванням інциденту.
Робочий ледь не загинув на будівництві в Одесі
Думська
Як повідомляв OBOZREVATEL, за скандальне будівництво одеситів в Києві взялося ГБР.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!