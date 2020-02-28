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28 лютого • оновлено в 14:36
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В Одесі чоловік із гранатою захопив будівлю суду: всі подробиці

27т
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Підозрюваний у вбивстві Владислав Гарькавий вдень 28 лютого взяв у заручники суддю Приморського суду Одеси, погрожуючи підірвати гранату. Після евакуації будівлі й переговорів із правоохоронцями чоловік здався. Зброя виявилася муляжем.

Інцидент трапився приблизно о 12:00, коли Гарькавий прямо під час засідання суду дістав гранату, висмикнув чеку та пригрозив всіх підірвати. З будівлі терміново евакуювали всіх людей, місце оточили, повідомляє OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Владислав Гарькавий, який захопив суд в Одесі

Владислав Гарькавий, який захопив суд в Одесі

Кадр із відео

Повідомлялося, що ув'язненого привезли на засідання прямо із СІЗО Одеси. Правоохоронці, що перебувають на місці НП, не змогли пояснити, як у підсудного міг опинитися боєприпас.

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В заручниках у злочинця перебували суддя та його помічники.

"Я звідси взагалі не вийду або вийду в пластиковому мішку... Я буду далі розмовляти тільки з прокурором області. Я вимагаю справедливого суду й покарання осіб, винних у допущенні того, що тут відбувається", – заявив Гарькавий.

За даними одеських ЗМІ, чоловік звинувачувався у вбивстві громадянина Ізраїлю у вересні 2016 року.

Станом на 13:15 стало відомо, що зловмисника знешкодили. Граната в його руках виявилася муляжем.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 379 (Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їхньою діяльністю, пов'язаною зі здійсненням правосуддя) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Озброєний чоловік взяв у заручники суддю в Одесі

Озброєний чоловік взяв у заручники суддю в Одесі

Думська

Озброєний чоловік взяв у заручники суддю в Одесі

Озброєний чоловік взяв у заручники суддю в Одесі

Думська

КОРД, що прибув на місце інциденту, покинув будівлю суду.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі бандити захопили людей в заручники

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новини Одеси НП в Одесі
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ухахаха))))))))))
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Юг Руси
Юг Руси
Скорее всего, он гирой ато! Нужно понять и простить!
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Э-эх, жаль что муляж...
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