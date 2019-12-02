В Одесі вантажівка наїхала на пішоходів: є загиблий. Фото

В Одесі на перехресті проспекту Добровольського і вулиці Заболотного 2 грудня водій вантажівки DAF скоїв наїзд на двох пішоходів.

В результаті 76-річна жінка загинула на місці. Другий пішохід – чоловік, якому на вигляд близько 60 років, доправлений у лікарню. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Через ДТП, яке трапилося на рейках, було зупинено рух трамваїв №1 і №7.

В Одесі вантажівка наїхала на пішоходів: є загиблий Патрульна поліція Одеської області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в селі Олександрівка рятувальникам довелося за допомогою спеціальних інструментів діставати з автомобілів постраждали уДТП. Там зіткнулися маршрутка "БАЗ" із 27 пасажирами і автомобіль Hyundai Sonata.

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