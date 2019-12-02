Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

В Одесі вантажівка наїхала на пішоходів: є загиблий. Фото

2.4т
Читати матеріал російською

В Одесі на перехресті проспекту Добровольського і вулиці Заболотного 2 грудня водій вантажівки DAF скоїв наїзд на двох пішоходів.

В результаті 76-річна жінка загинула на місці. Другий пішохід – чоловік, якому на вигляд близько 60 років, доправлений у лікарню. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеської області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Хлопець через навушники загинув під колесами поїзда в Одесі

Через ДТП, яке трапилося на рейках, було зупинено рух трамваїв №1 і №7.

В Одесі вантажівка наїхала на пішоходів: є загиблий

В Одесі вантажівка наїхала на пішоходів: є загиблий

Патрульна поліція Одеської області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в селі Олександрівка рятувальникам довелося за допомогою спеціальних інструментів діставати з автомобілів постраждали уДТП. Там зіткнулися маршрутка "БАЗ" із 27 пасажирами і автомобіль Hyundai Sonata.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси ДТП
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
ограинзге мир
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги