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25 травня • оновлено в 21:33
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В Одесі трамвай дезінфікували "святою водою": момент потрапив на відео

2.4т
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В Одесі спалахнув скандал через те, що комунальники влаштували дезінфекцію трамвая, незважаючи на присутність у ньому пасажирів.

Як повідомляє "Думська", троє співробітників КП "Одесміськелектротранс" в захисному жовтому обмундируванні просто виплескували долонею невідому рідину з відра, ходячи салоном транспортного засобу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Люди спробували зробити зауваження з цього приводу, але дезінфектори на нього лише відповіли жартами, заявивши, що це – "свята вода", яку вони нібито взяли на Соборці.

Трамвай в Одесі

Трамвай в Одесі

Вікіпедія

Через деякий час на таку поведінку комунальників відреагували на офіційній сторінці КП "Одесміськелектротранс" у Facebook. Там запевнили, що найближчим часом звільнять недобросоввісних дезінфекторів, а також покарають керівництво трамвайного депо.

"Ці горефахівці грубо порушили всі можливі норми: санітарна обробка повинна проводитися без пасажирів. Крім того, поливання підлоги невідомою рідиною з відра не має нічого спільного з дезінфекцією", – йдеться у заяві комунального підприємства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапило відео, на якому видно, як співробітниця одного з комунальних підприємств Києва ігнорує вимоги щодо санітарної обробки житлових приміщень у період епідемії коронавірусу. Стоячи на порозі, вона кілька разів бризнула в одному напрямку рідиною з пульверизатора і пішла, не заходячи в під'їзд.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
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