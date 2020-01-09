В Одесі суд взяв під варту чоловіка, який намагався вбити трьох своїх сусідів по гуртожитку. Подія трапилася 7 січня на вулиці Радісній в Малиновському районі міста.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області (щоб подивитися фото наслідків вибуху, доскрольте сторінку до кінця).

Нетверезий чоловік посварився з сусідами, після чого кинув гранату в приміщення кухні, де вони перебували, заблокував двері і пішов. В результаті вибуху постраждали отримали травми різного ступеня тяжкості. Незабаром підривника затримала поліція. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство".

В Одесі суд виніс рішення по чоловікові, який влаштував вибух в гуртожитку od.npu.gov.ua

В Одесі суд виніс рішення по чоловікові, який влаштував вибух в гуртожитку od.npu.gov.ua

В Одесі суд виніс рішення по чоловікові, який влаштував вибух в гуртожитку od.npu.gov.ua

В Одесі суд виніс рішення по чоловікові, який влаштував вибух в гуртожитку od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 38-річний одесит, який вже сидів за вбивство, розповів, що образився на сусідів з-за постійних побутових конфліктів. Гранату, за словами чоловіка, він придбав в Інтернеті.

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