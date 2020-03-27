В Одесі троє чоловіків викрали на вулиці підлітка. Хлопця силою заштовхали в машину і відвезли в невідомому напрямку.

Подія трапилася вдень 25 березня в Малиновському районі Одеси, повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Троє чоловіків 23-х, 35-ти і 42-років скоїли викрадення хлопця на очах у перехожих, які тут же повідомили в поліцію. Завдяки цьому, правоохоронцям вдалося оперативно перехопити автомобіль, що підходить під опис. Підозрювані затримані і поміщені під варту. Всі вони раніше судимі.

У свою чергу, Odessa.online з посиланням на свої джерела повідомила, що потерпілому 16 років. Він є учнем 10-го класу однієї з одеських шкіл.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України (викрадення неповнолітнього). Підозрюваним загрожує до 5 років в'язниці.

В Одесі серед білого дня викрали дитину Прес-служба прокуратури Одеської області

В Одесі серед білого дня викрали дитину Прес-служба прокуратури Одеської області

В Одесі серед білого дня викрали дитину Прес-служба прокуратури Одеської області

В Одесі серед білого дня викрали дитину Прес-служба прокуратури Одеської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі під час отримання хабара в 25 тисяч доларів затримано прокурора однієї з місцевих прокуратур і посередник. Працівник наглядового відомства вимагав та отримав хабар за зміну кваліфікації злочину.

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