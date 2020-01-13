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13 січня • оновлено в 13:11
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В Одесі серед білого дня пограбували головного прокурора області. Фото

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В Одесі невідомі пограбували автомобіль Volvo, який належить прокурору Одеської області Максиму Віхору. Вони викрали речі з салону і багажника.

Про пограбування написав на своїй сторінці в Facebook глава Люстраційної комісії Одеської області Костянтин Цховребашвілі (щоб переглянути фото, доскролльте сторінку до кінця).

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Прокурорський Volvo був припаркований на вулиці Артилерійській. Зловмисники розбили скло передніх дверей водія і викрали речі з салону автомобіля і багажника.

В Одесі серед білого дня пограбували головного прокурора області

В Одесі серед білого дня пограбували головного прокурора області

Facebook Костянтина Цховребашвілі

Відзначимо, що цей випадок – вже другий неприємний для прокурора інцидент за місяць. Нещодавно невідомі зняли номери з автомобіля Максима Віхора.

Цікаво, що недавно в цьому ж місці на Артилерійській спалили автомобіль соратника мера Одеси, в.о. першого заступника міського департаменту комунальної власності та члену виконкому Одеської міськради Олександру Ахмерову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою на території садового товариства "Хаджибей" поблизу села Єгорівка Роздільнянського району невідомі скоїли розбійний напад на 59-річного громадянина Туреччини.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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