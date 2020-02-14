В Одесі розкрили велику будівельну аферу

В Одесі запобігли незаконному будівництву багатоповерхівки на вулиці Середньофонтанській.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області, працівники відомства виявили шахраїв, які хотіли обдурити потенційних інвесторів.

Квартири в іще непобудованій багатоповерхівці з підземним паркінгом мали намір продавати без проєктної, дозвільної та містобудівної документації.

Проте ДАБІ Одеської області видала дозвіл на будівництво, але під тиском прокурорів він був скасований.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля будівлі Верховної Ради України 4 лютого люди вийшли мітингувати через незавершені довгобуди.

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