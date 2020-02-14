В Одесі запобігли незаконному будівництву багатоповерхівки на вулиці Середньофонтанській.
Як повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області, працівники відомства виявили шахраїв, які хотіли обдурити потенційних інвесторів.
Квартири в іще непобудованій багатоповерхівці з підземним паркінгом мали намір продавати без проєктної, дозвільної та містобудівної документації.
Проте ДАБІ Одеської області видала дозвіл на будівництво, але під тиском прокурорів він був скасований.
В Одесі розкрили велику будівельну аферу
rbc.ua
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