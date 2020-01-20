В Одесі п'яний мопедист без фар на швидкості влетів в іномарку. фото

В Одесі нетверезий водій мопеда з вимкненими в нічний час доби фарами на швидкості врізався в BMW. В результаті винуватець аварії і його пасажир були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Водій іномарки не постраждав.

ДТП сталася вночі 20 січня на перехресті вулиць Марсельська і Семена Палія, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

За попередніми даними, нетверезий водій мопеда, рухаючись з вимкненими фарами, влетів на перехресті в BMW, який здійснював поворот на вулицю Марсельну. З місця аварії 33-річного водія мопеда і його 19-річного пасажира забрала "швидка".

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом). Міру покарання винному визначить суд.

В Одесі п'яний мопедист без фар на швидкості влетів в іномарку Прес-служба ГУНП в Одеській області

В Одесі п'яний мопедист без фар на швидкості влетів в іномарку Прес-служба ГУНП в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня в районі села Новоселівка під Одесою сталася смертельна ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги і легкового автомобіля. Водій BMW, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу службовому автомобілю місцевої лікарні, врізався в нього, після чого кинув свій транспортний засіб і втік. В результаті ДТП загинув 65-річний лікар, який керував автомобілем "швидкої".

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