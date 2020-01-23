В Одесі п'яні підлітки розгромили новорічні прикраси і полізли в бійку

Група п'яних підлітків в центрі Одеси розгромила новорічні та різдвяні інсталяції.
Хуліганів в Стамбульському парку, розташованому під будівлею мерії, помітили співробітники Муніципальної варти міста приблизно о 00:30 23 січня. Про це повідомив прессекретар віце-мера Андрія Котляра Микола Покровський (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
П'яні підлітки розгромили новорічні інсталяції в Одесі
Facebook Миколи Покровського
"Після зауважень від муніципалів, підлітки спробували почати бійку і вирвати з рук співробітників спецзасоби, але їх втихомирили за допомогою газового балончика", – зазначив він.
Надалі порушників передали співробітникам поліції. Їхніх батьків притягнуть до відповідальності.
П'яні підлітки розгромили новорічні інсталяції в Одесі
Facebook Миколи Покровського
П'яні підлітки розгромили новорічні інсталяції в Одесі
Facebook Миколи Покровського
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині накрили банду підлітків "гоп-стоперів ".
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