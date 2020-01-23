В Одесі п'яні підлітки розгромили новорічні прикраси і полізли в бійку

Група п'яних підлітків в центрі Одеси розгромила новорічні та різдвяні інсталяції.

Хуліганів в Стамбульському парку, розташованому під будівлею мерії, помітили співробітники Муніципальної варти міста приблизно о 00:30 23 січня. Про це повідомив прессекретар віце-мера Андрія Котляра Микола Покровський (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

П'яні підлітки розгромили новорічні інсталяції в Одесі Facebook Миколи Покровського

"Після зауважень від муніципалів, підлітки спробували почати бійку і вирвати з рук співробітників спецзасоби, але їх втихомирили за допомогою газового балончика", – зазначив він.

Надалі порушників передали співробітникам поліції. Їхніх батьків притягнуть до відповідальності.

П'яні підлітки розгромили новорічні інсталяції в Одесі Facebook Миколи Покровського

П'яні підлітки розгромили новорічні інсталяції в Одесі Facebook Миколи Покровського

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині накрили банду підлітків "гоп-стоперів ".

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