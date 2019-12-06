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6 грудня • оновлено в 15:22
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В Одесі пропала 15-річна школярка: фото і подробиці

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В Одесі пропала 15-річна школярка Оксана Кантя. Дівчина живе в селі Вигода Біляївського району.

У четвер, 5 грудня, вона поїхала до подруги в Одесу і додому не повернулася. Про це повідомляє пресслужба управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото дівчини, доскрольте сторінку до кінця).

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Оксана Кантя виглядає на 16-17 років, її зріст 165-170 см, волосся темно-русяве, зачіска каре, смаглява, очі карі. Особлива прикмета: на лівій нозі дівчини є родима пляма овальної форми розміром 1-1,5 см.

Була одягнена в синю куртку з червоними рукавами, світло-сині джинси і в кросівки того ж кольору. При собі мала коричневий рюкзак зі шкільним приладдям.

У поліції просять всіх, хто знає про місцезнаходження дівчини, дзвонити за телефонами: (04852) 2-57-71, (04852) 2-12-96, (048) 779-46-62 або 102.

В Одесі пропала 15-річна школярка

В Одесі пропала 15-річна школярка

od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі шукають ще одну зниклу під час пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 18-річну дівчину. Із заявою про зникнення в поліцію звернулися її батьки.

На щастя, пізніше дівчина знайшлася.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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