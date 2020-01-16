В Одесі потужна пожежа спалахнула в дитячому парку. Фото і відео

В Одесі в парку Горького рано вранці 16 січня згорів дитячий атракціон.

Пожежники гасили вогонь півгодини. Про це повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Площа пожежі склала 50 кв. м. Причина НП в комплексі "Лабіринт" встановлюється. Загиблих і постраждалих немає. Вогонь гасили 9 рятувальників з 2 одиницями техніки.

В Одесі потужна пожежа спалахнула в дитячому парку Думська

В Одесі потужна пожежа спалахнула в дитячому парку Думська

В Одесі потужна пожежа спалахнула в дитячому парку Думська

В Одесі потужна пожежа спалахнула в дитячому парку Думська

В Одесі потужна пожежа спалахнула в дитячому парку Думська

В Одесі потужна пожежа спалахнула в дитячому парку Думська

В Одесі потужна пожежа спалахнула в дитячому парку Думська

В Одесі потужна пожежа спалахнула в дитячому парку Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику управління ГСЧС в Одеській області Віктору Федорчак. Його підозрюють в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

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