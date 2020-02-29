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29 лютого • оновлено в 18:00
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В Одесі після зіткнення з фурою легковик перекинувся з моста. Фото

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В Одесі на перетині вулиць Грушевського та Парковій 29 лютого сталася ДТП за участю вантажного автомобіля MAN і легкової машини "ВАЗ".

Про це повідомили в пресслужбі управління Патрульній поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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В результаті аварії легковик впав з моста і перекинувся. Двох жінок, пасажирок автомобіля "ВАЗ", з травмами доставили до лікарні.

Поліція з'ясовує обставини події.

В Одесі після зіткнення з фурою легковик перекинувся з моста

В Одесі після зіткнення з фурою легковик перекинувся з моста

Патрульна поліція в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , одна людина загинула, двоє травмовані в смертельному ДТП на околиці Одеси. Автомобіль Opel вискочив на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фурою.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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