В Одесі на перетині вулиць Грушевського та Парковій 29 лютого сталася ДТП за участю вантажного автомобіля MAN і легкової машини "ВАЗ".

Про це повідомили в пресслужбі управління Патрульній поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті аварії легковик впав з моста і перекинувся. Двох жінок, пасажирок автомобіля "ВАЗ", з травмами доставили до лікарні.

Поліція з'ясовує обставини події.

В Одесі після зіткнення з фурою легковик перекинувся з моста Патрульна поліція в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , одна людина загинула, двоє травмовані в смертельному ДТП на околиці Одеси. Автомобіль Opel вискочив на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фурою.

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