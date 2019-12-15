В Одесі невеликий дощ перетворив частину вулиці на річку: відео

Невеликий дощ затопив перехрестя на вулиці Водопровідній в Одесі вранці 15 грудня.
В результаті автомобільний рух на перехресті Водопровідній та Високого провулка було значно ускладнено. Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в Facebook одесит Віталій Хемій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Дощ затопив перехрестя в Одесі
Facebook Віталія Хемія
Як розповіли очевидці, причиною інциденту стали забиті сміттям каналізаційні колектори на цій ділянці.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі злива затопила вулиці і зупинила транспорт..
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